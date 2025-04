1. Kreisklasse Süd: Land Wursten übernimmt Tabellenführung

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 21. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Die Opalka-Elf erfüllte ihre Pflichtaufgabe und schlug den TSV Nesse mit 4:0. Nils Schäfer brachte den FC Lune in der 24. Minute auf die Siegerstraße und Kim-Bennet Nietfeld, der in der 40. und 41. Minute gleich doppelt zuschlug, machte schon vor der Pause alles klar. Schäfer setzte den Schlusspunkt in der 83. Minute.

Am Sonntag trafen in der Pipinsburg-Arena der TSV Sievern II und die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel zum Derby der aufeinander. Die Partie begann mit intensiven Zweikämpfen und ersten Torabschlüssen auf beiden Seiten. In der 8. Minute erzielte Yusuf Simsek mit einem Freistoßtor das 1:0 für Sievern. Doch die Freude währte kurz, denn Tjark Niklas Knippenberg glich nur zwei Minuten später nach einer starken Vorarbeit von Lamin Chaib aus. Knippenberg war es auch, der in der 19. Minute nach einem Abpraller das 2:1 erzielte. Joel Barroqueiro setzte in der 42. Minute mit einem unhaltbaren Fernschuss aus 35 Metern den Schlusspunkt zum 3:1.

Im Duell zwischen dem FC Geestland und dem FC Land Wursten setzte sich die Gastmannschaft mit 2:0 durch. Luca Sperling brachte Land Wursten in der 11. Minute per Elfmeter in Führung. In der 79. Minute erhöhte Bastian Dippold-Hillig zum 2:0-Endstand. Damit übernimmt der FC vorerst die Tabellenführung, hat aber gegenüber der Konkurrenz mehr Spiele absolviert.