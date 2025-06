1. Kreisklasse Süd: Der letzte Spieltag im Überblick

Im Duell der 1. Kreisklasse Cuxhaven setzte sich die SG Stinstedt II überraschend deutlich mit 4:0 gegen den TV Loxstedt durch. René Rahden brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung, gefolgt von Kevin Kratochwil, der kurz vor der Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Mika Suhr traf in der 72. Minute zum 3:0 und krönte seine Leistung mit einem Distanzschuss in der letzten Minute. Bei den Hausherren war die Freude nach dem Spiel groß. Die SG Stinstedt II wird in der kommenden Saison in der eingleisigen 1. Kreisklasse an den Start gehen.