Spielbericht
1. Kreisklasse Süd: Der 3. Spieltag

Beverstedt/Wellen feiert Derbysieg +++ Oelfke schiesst Stinstedt II zum Sieg

Der 3. Spieltag der 1. Kreisklasse Süd Cuxhaven im Überblick:

Gestern, 14:00 Uhr
FC Lune
FC LuneFC Lune
SG Beverstedt/Wellen
SG Beverstedt/WellenSG Beverstedt/Wellen
0
2
Die bisher punktlose SG Beverstedt/Wellen hat beim FC Lune den ersten Dreier eingefahren. Mika Fynn Westphal traf in der 10. Minute mit einem präzisen Schuss zum 1:0. In der 85. Minute erhöhte Andrej Torn, nach einer Vorlage von Leon Corovic für die Gäste. Kurz vor Schluss sah Maurice Dreyer vom FC Lune die Ampelkarte.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Spieka
SV SpiekaSV Spieka
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen
3
0
Abpfiff
Der SV Spieka empfing TuRa Hechthausen. Das Spiel endete mit einem 3:0 für die Gastgeber. Kjell Ackermann, Jan-Niklas Kersten per Freistoß und Florian Alexander trafen für den SV Spieka.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde II
0
0
Abpfiff
Im Kanalstadion fielen zwischen dem TSV Altenbruch und TSV Altenwalde II keine Tore.

Sa., 23.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Wehden
TSV WehdenWehden II
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz
1
1
Abpfiff
Im Duell zwischen dem TSV Wehden II und der SG Nordholz / VfB Oxstedt teilten sich die Teams die Punkte. Yannik Küchler brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit glich Nick Behnke für Wehden in der 48. Minute aus und sicherte somit einen Punkt für seine Mannschaft.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Basbeck-Osten
FC Basbeck-OstenBasbeck
SV Bornberg
SV BornbergBornberg
4
1
Abpfiff
Die Partie begann mit intensiven Angriffen der Hausherren, die in der 29. Minute durch Marc Dankers in Führung gingen. Nur kurz darauf, in der 41. Minute, erhöhte Dankers mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0. Nach der Halbzeit zeigte Bornberg zunächst mehr Engagement, doch ein Eigentor von Niklas Heller in der 70. Minute besiegelte das Schicksal der Gäste. Louis Ramm verwandelte in der 88. Minute einen Elfmeter zum 3:1, doch Noah Karrasch stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her. Der FC Basbeck-Osten feierte einen verdienten 4:1-Sieg.

Gestern, 12:30 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt II
TV Langen
TV LangenTV Langen
3
1
Abpfiff
Im Spiel zwischen der SG Stinstedt II und dem TV Langen setzte sich die Heimelf mit 3:1 durch. Joel Oelfke traf zunächst in der 10. Minute zur Stinstedter Führung. Nach der Pause verwandelte er einen Elfmeter zum 2:0 (50'). Marvin Müller brachte Langen kurz darauf zurück ins Spiel (51'), doch Oelfke stellte mit seinem dritten Treffer (57') den alten Abstand wieder her.

Mi., 20.08.2025, 19:30 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland II
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel
3
1
Abpfiff
Bereits am Mittwoch besiegte der FC Geestland II den TSV Wehdel überzeugend mit 3:1. Kaum war das Spiel angepfiffen, sorgte Miguel Jones in der ersten Minute für die Führung. Geestland dominierte und hätte auch höher führen können. Nach der Halbzeit erhöhte Luca Ghabor auf 2:0, als er nach einem Querpass von Jones ins Netz traf. Till Schriefer machte in der 79. Minute mit einem Treffer zum 3:0 alles klar, bevor Philip Henkel für Wehdel in der 82. Minute auf 3:1 verkürzte.

