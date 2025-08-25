1. Kreisklasse Süd: Der 3. Spieltag

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 3. Spieltag der 1. Kreisklasse Süd Cuxhaven im Überblick:

Die bisher punktlose SG Beverstedt/Wellen hat beim FC Lune den ersten Dreier eingefahren. Mika Fynn Westphal traf in der 10. Minute mit einem präzisen Schuss zum 1:0. In der 85. Minute erhöhte Andrej Torn, nach einer Vorlage von Leon Corovic für die Gäste. Kurz vor Schluss sah Maurice Dreyer vom FC Lune die Ampelkarte.

Der SV Spieka empfing TuRa Hechthausen. Das Spiel endete mit einem 3:0 für die Gastgeber. Kjell Ackermann, Jan-Niklas Kersten per Freistoß und Florian Alexander trafen für den SV Spieka.

Im Kanalstadion fielen zwischen dem TSV Altenbruch und TSV Altenwalde II keine Tore.

Im Duell zwischen dem TSV Wehden II und der SG Nordholz / VfB Oxstedt teilten sich die Teams die Punkte. Yannik Küchler brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit glich Nick Behnke für Wehden in der 48. Minute aus und sicherte somit einen Punkt für seine Mannschaft.

Die Partie begann mit intensiven Angriffen der Hausherren, die in der 29. Minute durch Marc Dankers in Führung gingen. Nur kurz darauf, in der 41. Minute, erhöhte Dankers mit einem sehenswerten Treffer auf 2:0. Nach der Halbzeit zeigte Bornberg zunächst mehr Engagement, doch ein Eigentor von Niklas Heller in der 70. Minute besiegelte das Schicksal der Gäste. Louis Ramm verwandelte in der 88. Minute einen Elfmeter zum 3:1, doch Noah Karrasch stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her. Der FC Basbeck-Osten feierte einen verdienten 4:1-Sieg.

Im Spiel zwischen der SG Stinstedt II und dem TV Langen setzte sich die Heimelf mit 3:1 durch. Joel Oelfke traf zunächst in der 10. Minute zur Stinstedter Führung. Nach der Pause verwandelte er einen Elfmeter zum 2:0 (50'). Marvin Müller brachte Langen kurz darauf zurück ins Spiel (51'), doch Oelfke stellte mit seinem dritten Treffer (57') den alten Abstand wieder her.