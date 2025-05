1. Kreisklasse Süd: Der 23. Spieltag im Überblick

– Foto: FC Land Wursten

Der 23. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Der FC Land Wursten hat auch das nächste Spitzenspiel gegen einen Meisterschaftskandidaten gewonnen. Schon in der zehnten Minute war es soweit: Lange trat einen Freistoß von halblinks, der Bastian Dippold-Hillig fand. Mit einem unhaltbaren Kopfball erzielte er das 1:0 für die Gastgeber. Wenig später, in der 37. Minute, glich Alessio Grabbert für Loxstedt aus und stellte auf 1:1. In der zweiten Halbzeit übernahm Land Wursten wieder das Kommando. Luca Sperling verwandelte einen Strafstoß nach einem Foul im Strafraum in der 61. Minute zum 2:1. In der Schlussphase setzte Calvin Lange mit einem Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt und der Tabellenführer durfte beim Blick auf die Tabelle erneut jubeln.

In der Partie zwischen dem FC Geestland II und der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel fielen alle Tore in der ersten Halbzeit. Nach einer starken Anfangsphase der Gäste erzielte Jonas Griemsmann in der 28. Minute das 0:1, gefolgt von Junior Jesus Barroso Gonzalez, der kurz darauf auf 0:2 erhöhte. Crispin von Kamp verkürzte für Geestland in der 43. Minute. Es blieb es beim 1:2.

Das Derby zwischen den Verfolgern konnte der FC Lune gewinnen. In der 29. Minute brachte Kim-Bennet Nietfeld die Gäste in Führung. Das Heimteam kämpfte, scheiterte jedoch oftmals an Lunes Keeper Gülec. In der 80. Minute erhöhte Maurice Dreyer auf 0:2.