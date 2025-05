1. Kreisklasse Süd: Der 22. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 22. Spieltag der 1. Kreisklasse Süd im Überblick:

Im Duell zwischen dem FC Geestland II und dem FC Lune setzten sich die Gastgeber mit 2:0 durch. Tom von Glahn brachte Geestland in der 29. Minute in Führung. Miguel Jones erhöhte in der 57. Minute auf 2:0, nachdem Dirk Bredehöft ihm auflegte. Für Lune dürfte der Zug nach oben nun abgefahren sein.

Das Spiel findet am 24. Mai 2025 statt.

Im Spitzenspiel zwischen der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel und dem FC Land Wursten setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Calvin Lange setzte einen Freistoß in der 23. Minute unter die Latte zur Führung des FC. Lange traf in der 67. Minute erneut aus der Distanz und erhöhte auf 2:0. Tjark Niklas Knippenberg verkürzte in der 83. Minute per Kopfball nach Vorlage von Joel Barroqueiro, doch es blieb beim Sieg für die Gäste.