1. Kreisklasse Süd: Der 13. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 13. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

In der Partie zwischen der SG Beverstedt/Wellen und dem TSV Altenwalde II setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. Nils Waltje traf in der 42. Minute für die Gäste. Tobias Budel erhöhte in der 66. Minute auf 2:0 und sicherte den Auswärtssieg.

Der FC Lune siegt nach dem Pokalerfolg gegen die SG FAW auch in der Liga. Im ersten Durchgang brachte Nils Schäfer die Gastgeber in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Jannis Deutsch setzte sich über rechts durch und bediente Schäfer, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. In der ersten Halbzeit hatte Lune zahlreiche Chancen, doch der Basbecker Torwart hielt stark. Im zweiten Aschnitt kamen die Gäste besser ins Spiel, doch in der 87. Minute sorgte Schäfer mit einem Schuss aus 18 Metern für das 2:0.

In einem torreichen Duell der 1. Kreisklasse Cuxhaven trennten sich der TSV Wehdel und der TSV WehdenII mit 3:3. Die Gäste gingen früh in Führung: Tobias Suhr netzte in der 7. Minute ein, gefolgt von Gerd Tobias-Horstmann (23.) und Joshua-Nino Nußbaum (30.), die auf 0:3 erhöhten. Doch Wehdel gab nicht auf. Steven Wasnin verkürzte mit zwei schnellen Toren (36., 37.) auf 2:3. Ein Elfmeter in der 71. Minute, erneut verwandelt von Wasnin, sicherte schließlich den verdienten Punkt für Wehdel.

Der TV Langen siegte gegen den TSV Altenbruch mit 3:2. Timon Schmid traf in der 3. Minute zum 1:0. Altenbruch antwortete durch Rene Voll (30.) und Nicolas Wilms (43.). Schmid glich in der 84. Minute aus, bevor es zu zwei Gelb-Roten Karten kam. In der Nachspielzeit sicherte Luca Wolff den Sieg für Langen.

Der SV Bornberg musste auf eigenem Platz eine herbe Niederlage gegen den SV Spieka einstecken. Die Gäste dominierten das Spiel und gingen in der 32. Minute durch Jan-Niklas Kersten in Führung. Florian Alexander erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel traf Alexander erneut (0:3) und Jarno Krahl netzte zum 0:4 ein. Kersten (4) und Adam Finger schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Im Spiel der SG Nordholz/Oxstedt gegen TuRa Hechthausen gewannen die Hausherren deutlich. Marlon Pannhorst eröffnete früh in der 3. Minute das Scoring, gefolgt von Lennis Morten Ketelsen, der in der 7. Minute auf 2:0 erhöhte. Luca Oliver Schlichting verkürzte für Hechthausen in der 26. Minute auf 2:1. Ketelsen traf erneut zum 3:1 (39. Minute), bevor ein Eigentor von Alexander Schütt das Ergebnis auf 4:1 schraubte (53. Minute). Sebastian Fernandes Lomba verwandelte einen Elfmeter zum 5:1 (62. Minute) und erhöhte kurz darauf auf 6:1 (67. Minute). Joost Struck erzielte in der 78. Minute den zweiten Treffer für Hechthausen, doch Pannhorst krönte seine Leistung mit dem 7:2 in der Nachspielzeit.