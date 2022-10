1. Kreisklasse St. II Cuxhaven: Loxstedt punktet in Sievern Bei Stubben steht der Trainer im Tor +++ Acht Tore in Sievern +++ Stinstedt II siegt auswärts

Der 12. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven Staffel II in der kompakten Übersicht:

Die SG Stinstedt pirscht sich weiter an. Bei der SG Beverstedt/Wellen traf Joel Oelfke zweimal für seine Farben. Für das Team aus Wellen war es die zweite Niederlage in Folge. Die Gäste gingen dagegen das dritte Mal hintereinander als Sieger vom Platz und nehmen nun den fünften Tabellenplatz ein.

Traditionell ging es früh los in Sievern. Und beide Mannschaften zeigten den Zuschauern, die es rechtzeitig an die Pipinsburg schafften, ein Offensivspektakel. Am Ende des 4:4-Remis wusste wohl kein Team, ob es nun ein gewonnener Zähler oder zwei verlorene Punkte waren. Acht Tore, Führungswechsel und zwei Doppelpacker hatte die Partie zu bieten.