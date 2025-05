1. Kreisklasse: Sahlenburg feiert die Meisterschaft

Wie im Großteil der bisherigen Saisonspiele wurden die Gäste, die in der Vorwoche noch das Pokalfinale knapp gegen Hollen-Nord verloren ihrer Favoritenrolle gerecht. Das frühe 0:1 durch Bennett Bursch egalisierte zwar Tobias Schulze, doch kurz nach dem Seitenwechsel netzte Alexandru Lica zur neuerlichen Führung ein. Marcel Awe ließ wenig später das 1:3 folgen. Dieser Vorsprung geriet nicht mehr in Gefahr, sodass nach dem Abpfiff die Aufstiegsfeierlichkeiten ihren Lauf nahmen.

45 Minuten lang mussten die Zuschauer auf der Kampfbahn auf Tore warten. Das 0:1 durch Colin Davon Bube erwies sich als Initialzündung. Denn kurz darauf erzielte Daniel Berends den Ausgleich. In der zweiten Hälfte nahm vor allem die Hausherren an Fahrt auf. Binnen 14 Minuten trafen Fabian Brenner, Leon Schmidt und Gabriel Costa zur 4:1-Führung. Hechthausen gab sich allerdings nicht auf, kam durch Kostiantyn Shevchenko und einen Freistoßtreffer von Bube nochmals auf 4:3 heran. Die Spannung hielt bis zur 87. Minute an, ehe der eingewechselte Vincent Schult das 5:3 erzielte. Durch den Sieg verlässt die sich unter Philipp Schlüter enorm positiv entwickelnde Landesliga-Reserve die Abstiegsränge und hat den Klassenerhalt in eigener Hand.