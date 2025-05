1. Kreisklasse Nord: Sahlenburg ist so gut wie Meister

Die Sportfreunde Sahlenburg sind in der 1. Kreisklasse Nord nach zwei sieglosen Auftritten wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Damit trennt sie nur noch ein Zähler, um endgültig als Meister festzustehen. Wesentlich enger geht es hingegen im Rennen um den Klassenerhalt zu.

Die Sportfreunde erhielten auch vom SV Bornberg, der sich mitten im Kampf um die wenigen freien Startplätze für die im kommenden Spieljahr durch den gesamten Landkreis gehende 1. Kreisklasse bewegt, reichlich Gegenwehr. Gleich zweimal egalisierten die Hausherren einen Rückstand, ehe Sahlenburg durch Tore von Vyacheslav Isaenko und Muhammed-Can Bozkurt davonzog. Jonas Wäsche verkürzte zwar noch auf 3:4, doch der SVB musste sich dennoch geschlagen geben. Sahlenburg führt die Tabelle derweil mit neun Punkten und 19 Toren Vorsprung bei noch drei ausstehenden Spielen an. Darüber hinaus steht die Mannschaft von Mejzel Juzeinov im Finale des Kreispokals, das am Samstag in Lamstedt gegen Kreisligist Hollen-Nord steigt.