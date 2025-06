1. Kreisklasse Nord: Rennen um Klassenerhalt bis zur letzten Sekunde

Trotz der früh feststehenden Meisterschaft der Sportfreunde Sahlenburg herrschte in der 1. Kreisklasse Nord auch noch am letzten Spieltag Spannung. Denn der Abstiegskampf war weiter umkämpft. Grund zur Freude besaßen Rot-Weiss Cuxhaven II und der FC Basbeck-Osten.

Das brisanteste Aufeinandertreffen stieg auf der Kampfbahn. Beide Mannschaften griffen auf Verstärkungen aus der ersten Mannschaft zurück. Dazu zählte auch Gabriel Costa, der bereits in den vergangenen Wochen für die RWC-Reserve auflief. Er erzielte in der 58. Minute das wegweisende Führungstor. Wenig später erhöhte Arne Buschbeck per Strafstoß auf 2:0, womit der Abstieg des TSV Altenwalde II besiegelt war. Rot-Weiss Cuxhaven II kletterte hingegen auf Platz vier und würde bei einem Geestländer Aufstieg in die Bezirksliga sogar die Möglichkeit erhalten an einem Aufstiegsspiel zur Kreisliga teilzunehmen, da der TSV Germania Cadenberge aufgrund seines Zusammenschlusses mit dem VfL Wingst nicht startberechtigt ist.