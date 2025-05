1. Kreisklasse Nord: Bornberg feiert Klassenerhalt

Die mit einigen Akteuren aus der ersten Herren verstärkte Altenwalder Reserve legte eine herausragende erste Hälfte hin, die eine 3:0-Führung gegen den feststehenden Meister aus Sahlenburg brachte. Marc-Pascal Stentzel per Elfmeter und Maurice Mehaux (2) zeigten sich für die Tore verantwortlich. Marcel Awe - ebenfalls per Strafstoß - sowie Dennis Cakmak verkürzten noch, konnten aber die zweite Saisoniederlage der Sportfreunde nicht mehr verhindern.

Klare Verhältnisse herrschten in Geversdorf. Der SV Bornberg wurde seiner Favoritenrolle gerecht, führte zur Pause schon mit 5:0 und gewann letztlich mit 8:1. Besonders gut in Form präsentiert sich Kevin Döring, der gleich einen Viererpack verbuchte. Noch viel mehr dürften er und seine Mitspieler sich aber über den Sprung auf Rang vier erfreut haben. Angesichts der anderen Resultate sowie der noch ausstehenden Spiele, die unter anderem ein direktes Aufeinandertreffen zwischen den Reserve von Rot-Weiss Cuxhaven und Altenwalde bringen, steht nämlich der Verbleib in der 1. Kreisklasse fest. Diese läuft in der kommenden Spielzeit eingleisig und bildet sich aus den Kreisliga-Absteigern, wenigen Kreisklassisten aus Nord und Süd sowie den Aufsteigern aus der 2. Kreisklasse.