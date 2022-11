1. Kreisklasse I: Nordholz feiert Herbstmeisterschaft TSV klettert auf Rang zwei

Am Sonntag standen in der 1. Kreisklasse Nord zwei Nachholspiele auf dem Programm. Die TSG Nordholz gewann das Derby standesgemäß beim SV Spieka, während der TSV Otterndorf seine starke Form bestätigte.

Mit fünf Siegen am Stück im Gepäck gingen die Hausherren selbstbewusst in die Begegnung und befanden sich frühzeitig schon wieder auf Kurs. Torben Müller erzielte nach 21 Minuten das 1:0. Das Resultat hatte bis zur 69. Minute Bestand. Dann erhöhte Jonas Kaczenski auf 2:0. Sein 18. Saisontor war gleichbedeutend mit dem 3:0-Endstand, das den TSV Otterndorf auf Rang zwei vorrücken lässt.

Zweistellig gewann die TSG Nordholz das Hinspiel im Nachbarschaftsduell. Die neue Auflage in Spieka verlief ebenfalls einseitig. Der Spitzenreiter ließ von Beginn an nichts anbrennen, führte zur Pause mit 4:0 und gewann letztlich glatt mit 8:0, wobei Alexander Görtz gleich dreimal einnetzte. Nordholz sicherte sich somit die Herbstmeisterschaft, tritt in der kommenden Woche aber noch zum Topspiel in Duhnen an.

