1. Kreisklasse I: Hechthausen beendet Sahlenburger Serie

– Foto: Annika Krönke

Die Sportfreunde Sahlenburg werden aller Voraussicht nach, die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Nord holen. Trotz der ersten Saisonniederlage hielten sie ihren klaren Vorsprung, denn der TSV Germania Cadenberge und FC Wanna-Lüdingworth gingen ebenfalls leer aus.

Im Rennen um den Klassenerhalt hat der TSV Altenwalde II drei fest eingeplante Punkte liegen gelassen. Bei der Geversdorfer Reserve erzielte Ingo Pannhorst zwar die frühe Führung, doch das bisherige Schlusslicht drehte die Begegnung durch Jose Mauricio Ortiz Bolanos sowie Peter Roeben. Niklas Jabs gelang noch das 2:2. Der Rückstand auf das rettende Ufer wuchs allerdings an, da die Konkurrenz überraschende Siege einfuhr.

Zur Konkurrenz gehört der FC Basbeck-Osten. Dieser bezwang den Tabellendritten Wanna-Lüdingworth unerwartet deutlich mit 4:1. Den Grundstein dafür legte er in der Anfangsphase. Marc Dankers und Thore Michnick besorgten die frühe 2:0-Führung. August Stefan Friedrich Lutter verkürzte in Minute 67, sodass Wa-Lü kurzzeitig an einem Unentschieden schnuppern konnte. Klarheit brachte schließlich Nick Müller mit seinem Doppelpack zum 4:1-Endstand.

Ebenso sammelte TuRa Hechthausen überraschende Punkte ein. Der Tabellenführer und frischgebackene Pokalfinalist aus Sahlenburg kassierte nämlich seine erste Saisonniederlage. Gerd Kröhnke, Justus Bube sowie Joost Struck waren für die Gästetore verantwortlich. Tobias Grunert und Marcel Awe per Elfmeter brachten die Sportfreunde noch heran. Top-Torjäger Awe sah jedoch in der Schlussphase die Ampelkarte. Am Resultat änderte sich nichts mehr.