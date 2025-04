1. Kreisklasse I: Erster Punktverlust für Sahlenburg

Der TSV Germania Cadenberge fusioniert zur neuen Saison mit dem VfL Wingst, sodass er als SG Am Dobrock in der kommenden Spielzeit höchstwahrscheinlich in der Kreisliga auflaufen wird. Dass die Germanen selbst durchaus die Qualitäten dafür mitbringen, unterstrichen sie im Heimspiel gegen Ligaprimus Sahlenburg. Als erste Mannschaft knüpften sie den Sportfreunden ein Remis ab. Ismail Topcu gelang das Führungstor, welches Bennet Bursky wenig später egalisierte. Angesichts von neun Punkten Vorsprung ist den Gästen die Meisterschaft so gut wie nicht mehr zu nehmen. Am Ostermontag steht noch ein Highlight an, und zwar das Kreispokal-Halbfinale gegen die SG Neuenwalde/Krempel Holßel.