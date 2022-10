1. Kreisklasse I: Duhner Walze rollt, Nordholz gewinnt Topspiel Klare Siege für Basbeck-Osten und Altenbruch

In der 1. Kreisklasse Cuxhaven Nord konnte die TSG Nordholz am Sonntag mit TuRa Hechthausen einen weiteren Konkurrenten distanzieren. Als ärgster Verfolger kristallisiert sich zunehmend der in Hochform auflaufende Duhner SC heraus.

Lediglich eine Niederlage mussten beide Mannschaften vor dem direkten Aufeinandertreffen hinnehmen. So war der enge Spielverlauf kaum verwunderlich. Am Ende langte der den Wiederaufstieg anstrebenden TSG Nordholz ein Tor von Luka Marks Meyer zum 1:0-Sieg bei den auf eigenem Platz zuvor verlustpunktfreien Hechthausern.

Neun Punkte und 27:1-Tore: So lautete die Bilanz des Duhner SC in den vergangenen drei Begegnungen. Daran knüpfte er im Vergleich mit der Kreisliga-Reserve der Spielvereinigung BISON an. Den klaren 5:0-Pausenvorsprung schraubten Bedran Aktas, Tufan Kürkan und der erneut dreimal einnetzende Marcel Awe in der Schlussphase auf 8:0 in die Höhe.