1. Kreisklasse: Erster Absteiger steht fest

Der SV Bornberg hat seine Mannschaft aus der 1. Kreisklasse zurückgezogen. Das hat Konsequenzen für die Tabelle und für das Viertelfinale im Allianz-NMS-Blank-Cup.

Die Bornberger stehen als erster Absteiger aus der 1. Kreisklasse fest. Von den 13 verbliebenen Mannschaften wird voraussichtlich nur noch eine weitere Mannschaft den Gang in die 2. Kreisklasse antreten müssen. Der FC Basbeck-Osten (10 Pkt.), die SG Beverstedt/Wellen (10) und der TSV Wehden II (12) belegen aktuell die letzten drei Plätze der Liga.

Zwei Punkte konnte der SV Bornberg in dieser Saison in elf Punktspielen sammeln. Gegen die Zweitvertretungen der SG Stinstedt und des FC Geestlands gab es jeweils ein 3:3-Remis. Ansonsten setzte es zum Teil hohe Niederlagen und das Torverhältnis von 15:68 spiegelte das dementsprechend wider. In der neuen Tabelle nach dem Rückzug werden die Spiele der Bornberger nicht mehr gewertet.