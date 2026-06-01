1. Kreisklasse: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Harneit

Die Meisterfeier des SV Spieka fand ohne Gegner statt. Der TV Langen trat nicht an.

Altenbruch dominierte die Begegnung und sicherte sich einen deutlichen 5:1-Auswärtserfolg. Den Torreigen für die Gäste eröffnete N. Arndt in der 15. Minute. Im weiteren Spielverlauf bauten T. Friedrich (20., 46.) und A. Ferreira Matos (23. , 70.) die Führung für Altenbruch kontinuierlich aus.

In einer wechselhaften Begegnung behielt der FC Lune knapp die Oberhand. D. Steiner brachte Wehden II in der 9. Minute in Führung, doch N. Schäfer antwortete postwendend mit dem Ausgleich (13.). Nach der erneuten Gästeführung durch J. Nußbaum (19.) dauerte es bis zur zweiten Hälfte, ehe M. Günther (65.) das Spiel wieder ausglich. Den umjubelten Siegtreffer für den FC Lune erzielte K. Nietfeld in der 87. Minute.

Die Gäste aus Basbeck dominierten die Anfangsphase der Partie und sorgten bereits früh für klare Verhältnisse. M. Dankers brachte Basbeck in der 3. Minute in Führung, gefolgt von N. Müller (17.) und M. Großer (23.), die den Vorsprung auf 3:0 ausbauten. Der Treffer von N. Döscher in der 62. Minute kam für Geestland II zu spät, um das Ergebnis noch einmal zu drehen.