 2026-05-29T11:52:36.002Z

Spielbericht

1. Kreisklasse: Der Spieltag im Überblick

Langen und Altenwalde II treten nicht an

von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Harneit

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1. Kreisklasse Cux
SG Nordholz
TV Langen
TSV Wehdel
Altenbruch

Der Spieltag im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
SV Spieka
SV SpiekaSV Spieka
TV Langen
TV LangenTV Langen
5
0
§ Urteil

Die Meisterfeier des SV Spieka fand ohne Gegner statt. Der TV Langen trat nicht an.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch
1
5
Abpfiff

Altenbruch dominierte die Begegnung und sicherte sich einen deutlichen 5:1-Auswärtserfolg. Den Torreigen für die Gäste eröffnete N. Arndt in der 15. Minute. Im weiteren Spielverlauf bauten T. Friedrich (20., 46.) und A. Ferreira Matos (23. , 70.) die Führung für Altenbruch kontinuierlich aus.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Lune
FC LuneFC Lune
TSV Wehden
TSV WehdenWehden II
3
2
Abpfiff

In einer wechselhaften Begegnung behielt der FC Lune knapp die Oberhand. D. Steiner brachte Wehden II in der 9. Minute in Führung, doch N. Schäfer antwortete postwendend mit dem Ausgleich (13.). Nach der erneuten Gästeführung durch J. Nußbaum (19.) dauerte es bis zur zweiten Hälfte, ehe M. Günther (65.) das Spiel wieder ausglich. Den umjubelten Siegtreffer für den FC Lune erzielte K. Nietfeld in der 87. Minute.

Gestern, 12:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland II
FC Basbeck-Osten
FC Basbeck-OstenBasbeck
1
3
Abpfiff

Die Gäste aus Basbeck dominierten die Anfangsphase der Partie und sorgten bereits früh für klare Verhältnisse. M. Dankers brachte Basbeck in der 3. Minute in Führung, gefolgt von N. Müller (17.) und M. Großer (23.), die den Vorsprung auf 3:0 ausbauten. Der Treffer von N. Döscher in der 62. Minute kam für Geestland II zu spät, um das Ergebnis noch einmal zu drehen.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde II
5
0
§ Urteil

Auch der TSV Altenwalde II trat zum Auswärtsspiel nicht an.