1. Kreisklasse: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Herzlichen Glückwunsch an den SV Spieka. Das Team um Spielertrainer Jan-Niklas Kersten ist sportlich nicht mehr einzuholen und darf sich auf die Kreisliga freuen. Der Spieltag im Überblick:

Nach der Halbzeitpause wurde die Partie nicht fortgesetzt. Der Unparteiische konnte das Spiel aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterleiten. Da kein Ersatz parat stand und der Ausgang des Spiels für die Tabelle kaum Einfluss hat, einigten sich beide Vereine einvernehmlich auf einen Abbruch. Da sich beide Mannschaften über den sportlichen Ausgang einig waren, könnte das 2:0 als offizielles Endergebnis gewertet wird.

Die Zuschauer in Altenbruch erlebten eine Begegnung, die ein unerwartetes Ende nahm. Die Hausherren zeigten von Beginn an eine starke Leistung und gingen bereits in der 7. Minute durch R. Hilario Silva in Führung. Der FC Lune reiste mit einem dezimierten Kader an, spielte dafür aber mutig mit. Dennoch blieb Altenbruch die tonangebende Mannschaft und erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff durch T. Friedrich auf 2:0 (44.).

Der SV Spieka hat mit einer eindrucksvollen Offensivleistung einen hohen Sieg errungen. K. Borkowski (10.) und T. Siebke (20.) brachten die Hausherren bereits in der ersten Halbzeit auf Kurs. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Spitzenreiter weiterhin torhungrig: Erneut Borkowski mit einem schnellen Doppelpack (48., 52.), Siebke (56.) und K. Weihe (67.) schraubten das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. Den Gästen gelang in der 78. Minute lediglich noch der Ehrentreffer, ehe Spiekas J. Kersten in der 81. Minute mit der Gelb-Rote Karte vorzeitig vom Feld musste. Mit nun 50 Punkten ist der SV Spieka an den verbleibenden Spieltagen von der SG Nordholz/Oxstedt (43 Punkte, maximal noch 6 erreichbare Zähler) sportlich nicht mehr einzuholen.

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr TuRa Hechthausen Hechthausen TV Langen TV Langen 15:00 PUSH

Der Pokalsieger hat sein Spiel verlegt und ist am Pfingstmontag im Einsatz.

Die Reserve der SG Stinstedt feierte einen Auswärtserfolg in Basbeck. Matchwinner der Begegnung war J. Oelfke, der die Weichen für die Gäste bereits früh auf Sieg stellte. In der 6. Minute markierte er die 0:1-Führung für Stinstedt II. Auch im weiteren Verlauf der Partie präsentierten sich die Gäste abgeklärter und Oelfke sorgte mit seinem zweiten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung zum 0:2-Endstand.