1. Kreisklasse: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Der SV Spieka steht unmittelbar vor dem Titelgewinn. Die Gäste starteten furios und trafen bereits nach wenigen Augenblicken den Pfosten, ehe K. Weihe in der 8. Minute die frühe Führung markierte. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der für den FC Lune ein Unentschieden zur Pause durchaus im Bereich des Möglichen lag. Im zweiten Durchgang sorgte J. Peters (64.) jedoch für die Vorentscheidung, bevor J. Kersten mit einem Doppelpack (74., 80.) den 0:4-Endstand herstellte. Mit diesem Erfolg im Rücken kann Spieka am kommenden Sonntag gegen Wehdel die Meisterschaft endgültig perfekt machen.

Wehden II verbuchte einen Auswärtssieg und verkürzte den Rückstand auf die Stinstedter Reserve auf einen einzigen Punkt. Matchwinner der Begegnung war Dennis Steiner, der als Leihgabe aus der ersten Herren sein erstes Spiel für die zweite Mannschaft bestritt. Nachdem es zur Pause noch unentschieden gestanden hatte, sorgte Steiner in der 52. Minute für die Führung der Gäste. In der 90. Minute traf er erneut und besiegelte damit den 0:2-Auswärtssieg.

Altenwalde II präsentierte sich in Langen äußerst torhungrig und sorgte bereits früh für klare Verhältnisse. Budel mit einem Doppelpack sowie Stanze brachten die Gäste bis zur Pause mit 3:0 in Front. Kurz nach dem Seitenwechsel schraubten Anderson und Pradella das Ergebnis innerhalb weniger Minuten auf 5:0 hoch. Langen bewies trotz des deutlichen Rückstands Moral und konnte durch Butzke und Rohra in der letzten halben Stunde noch auf 2:5 verkürzen.

In einer ausgeglichenen Partie fielen alle Treffer erst im zweiten Durchgang. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Severs den TSV Wehdel in Führung, doch Hechthausen antwortete nur sechs Minuten später durch den Ausgleich von Shevchenko. Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe Meyerdierks in der 83. Minute goldrichtig stand und den 2:1-Siegtreffer für die Hausherren markierte.