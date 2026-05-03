 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

1. Kreisklasse: Der Spieltag im Überblick

Spieka gewinnt erneut nicht +++ Nordholz mit Kantersieg +++ Stinstedt II tritt nicht an

von FuPa Lüneburg · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Harneit

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1. Kreisklasse Cux
SG Nordholz
TV Langen
TSV Wehdel
Altenbruch

Der Spieltag im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen
FC Lune
FC LuneFC Lune
3
0
Abpfiff

Der FC Lune kommt gegen Hechthausen weiterhin nicht auf einen grünen Zweig und verlor nach dem Halbfinal-Aus im Pokal auch das Punktspiel deutlich mit 0:3. Hechthausen klettert durch diesen Erfolg mit nun 29 Punkten auf den 4. Tabellenplatz. Für den FC Lune wird die Situation im Mittelfeld der Tabelle bei 23 Punkten auf Rang 8 zunehmend unbefriedigender.

Heute, 12:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde II
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel
0
1
Abpfiff

In einer torarmen Begegnung sicherte S. Wasnin dem TSV Wehdel drei wichtige Auswärtspunkte. Durch den knappen Erfolg schiebt sich Wehdel mit nun 24 Punkten auf den 6. Tabellenplatz vor.

Heute, 15:00 Uhr
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz
TV Langen
TV LangenTV Langen
6
0
Abpfiff

Die SG Nordholz/Oxstedt unterstrich ihre Ambitionen eindrucksvoll und festigte mit einem Kantersieg den zweiten Tabellenplatz (40 Punkte). Bereits nach 17 Minuten führten die Hausherren durch Tore von T. Wilhelm (5.) und einen Doppelpack von L. Ketelsen (8., 17.) mit 3:0. L. Meyer (31.) und erneut Ketelsen (44.) sorgten noch vor der Pause für die Entscheidung. M. Pannhorst setzte in der 77. Minute den Schlusspunkt zum 6:0. Der TV Langen rutscht durch die herbe Niederlage auf den 5. Platz ab.

Heute, 12:00 Uhr
TSV Wehden
TSV WehdenWehden II
FC Basbeck-Osten
FC Basbeck-OstenBasbeck
1
1
Abpfiff

Im Duell der unteren Tabellenregionen teilten sich Wehden II und Basbeck die Punkte. M. Großer brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.), doch S. Jobst gelang in der 76. Minute der Ausgleich für die Hausherren. Wehden II steht damit punktgleich mit Altenwalde auf Rang 10 (20 Punkte), während Basbeck mit 12 Punkten weiterhin das Tabellenschlusslicht bleibt.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt II
-
-
§ Urteil

Kurioses ereignete sich in Altenbruch: Nachdem Stinstedt II in der Vorwoche noch den Tabellenführer besiegt hatte, trat die Mannschaft zum heutigen Auswärtsspiel nicht an. Damit gehen die Punkte kampflos an den Tabellendritten Altenbruch, der sein Konto auf 33 Punkte aufstockt. Stinstedt II verweilt bei 24 Punkten auf dem 7. Platz.

Heute, 15:00 Uhr
SV Spieka
SV SpiekaSV Spieka
FC Geestland
FC GeestlandGeestland II
2
2
Abpfiff

Tabellenführer SV Spieka musste gegen den Vorletzten Geestland II einen unerwarteten Punktverlust hinnehmen, bleibt aber mit 44 Punkten an der Spitze. In einer abwechslungsreichen ersten Hälfte egalisierte T. Siebke (22.) die Gästeführung durch N. Döscher (19.) zunächst zum Ausgleich, ehe T. Schriefer die Gäste erneut in Front brachte (26.). K. Weihe rettete dem Spitzenreiter in der 83. Minute zumindest noch einen Zähler.