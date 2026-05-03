1. Kreisklasse: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Der FC Lune kommt gegen Hechthausen weiterhin nicht auf einen grünen Zweig und verlor nach dem Halbfinal-Aus im Pokal auch das Punktspiel deutlich mit 0:3. Hechthausen klettert durch diesen Erfolg mit nun 29 Punkten auf den 4. Tabellenplatz. Für den FC Lune wird die Situation im Mittelfeld der Tabelle bei 23 Punkten auf Rang 8 zunehmend unbefriedigender.

In einer torarmen Begegnung sicherte S. Wasnin dem TSV Wehdel drei wichtige Auswärtspunkte. Durch den knappen Erfolg schiebt sich Wehdel mit nun 24 Punkten auf den 6. Tabellenplatz vor.

Die SG Nordholz/Oxstedt unterstrich ihre Ambitionen eindrucksvoll und festigte mit einem Kantersieg den zweiten Tabellenplatz (40 Punkte). Bereits nach 17 Minuten führten die Hausherren durch Tore von T. Wilhelm (5.) und einen Doppelpack von L. Ketelsen (8., 17.) mit 3:0. L. Meyer (31.) und erneut Ketelsen (44.) sorgten noch vor der Pause für die Entscheidung. M. Pannhorst setzte in der 77. Minute den Schlusspunkt zum 6:0. Der TV Langen rutscht durch die herbe Niederlage auf den 5. Platz ab.

Im Duell der unteren Tabellenregionen teilten sich Wehden II und Basbeck die Punkte. M. Großer brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.), doch S. Jobst gelang in der 76. Minute der Ausgleich für die Hausherren. Wehden II steht damit punktgleich mit Altenwalde auf Rang 10 (20 Punkte), während Basbeck mit 12 Punkten weiterhin das Tabellenschlusslicht bleibt.

Kurioses ereignete sich in Altenbruch: Nachdem Stinstedt II in der Vorwoche noch den Tabellenführer besiegt hatte, trat die Mannschaft zum heutigen Auswärtsspiel nicht an. Damit gehen die Punkte kampflos an den Tabellendritten Altenbruch, der sein Konto auf 33 Punkte aufstockt. Stinstedt II verweilt bei 24 Punkten auf dem 7. Platz.