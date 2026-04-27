1. Kreisklasse: Der Spieltag im Überblick Fynn Bertl schiesst Spieka ab +++ Nordholz holt auf +++ Lune gewinnt auswärts von FuPa Lüneburg · Heute, 07:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Der Spieltag im Überblick:

Im Spiel zwischen der SG Stinstedt II und dem Tabellenführer SV Spieka wurde deutlich wie wichtig die beiden besten Torschützen der Liga für Spieka sind. Jan-Niklas Kersten und Florian Alexander erzielten den Großteil aller Spieka-Tore und kamen in Stinstedt nicht zum Einsatz. Ohne die beiden verlor der Spitzenreiter deutlich mit 2:5. Hennes Tienken eröffnete das Spiel mit einem Treffer in der 11. Minute, doch Killian Borkowski glich für Spieka aus. Fynn Bertl sorgte mit zwei Toren für eine 3:1-Führung, bevor Jarno Krahl kurz vor der Halbzeit auf 3:2 verkürzte. Nach einem Elfmeter in der 51. Minute erhöhte Sebastian Winckler auf 4:2, gefolgt von einem weiteren Elfmeter von Bertl in der 75. Minute. In der Nachspielzeit sah Krahl die Gelb-Rote Karte. Die Gäste haben bei drei Punkten Vorsprung und noch ein Spiel mehr als Konkurrent SG Nordholz/Oxstedt weiter beste Chancen auf den Aufstieg.

Kurz vor der Halbzeit scheiterte die Heimelf mit einem Elfmeter. Geestland II ging dann in der 48. Minute durch einen Kopfball von Sebastian Hoppe, nach einer präzisen Flanke von Daniel von Gunten, mit 1:0 in Führung. Hechthausen mühte sich, fand jedoch erst in der 75. Minute den Ausgleich, als Daniel Ryan Coetzee ins Netz traf.

Die Gäste dominierten das Spiel und gingen in der 30. Minute durch Nick Arndt in Führung. Nach der Halbzeit erhöhte Arndt in der 64. Minute auf 0:2, nachdem er eine präzise Flanke von Nicolas Wilms verwertete. Ben Schumacher sorgte mit einem sehenswerten Fernschuss in der 87. Minute für das 0:3, bevor Nicolai Fink in der Nachspielzeit per Kopfball zum 0:4 abschloss.

Die Gäste aus Nordholz sorgten bereits früh für Aufregung: In der 2. Minute brachte Dennis Kocken die SG mit einem Treffer nach Vorlage von Marlon Pannhorst in Führung. Nach der Halbzeitpause war es erneut Kocken, der in der 48. Minute per Kopfball auf 0:2 erhöhte. In der 53. Minute erhöhte Lennis Morten Ketelsen auf 0:3, nachdem er den Ball durch die Beine des Keepers beförderte.