1. Kreisklasse: Der letzte Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Die Saison in der 1. Kreisklasse ist beendet. Während der SV Spieka bereits als Meister feststand, spitzte sich der Kampf um den zweiten Tabellenplatz bis zum letzten Spieltag zu. In diesem Fernduell behielt die SG Nordholz/Oxstedt die Nerven und sicherte sich durch einen überzeugenden Sieg mit einem Punkt Vorsprung den Vizemeistertitel vor dem TSV Altenbruch. Der letzte Spieltag im Überblick:

Basbeck beendete die Saison mit einem hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen den FC Lune. Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen, ehe M. Großer in der 51. Minute die Führung für Basbeck erzielte. Zwar gelang T. Sebbert in der 60. Minute der Ausgleich für Lune, doch nur drei Minuten später traf M. Großer erneut (63.) und sicherte seinem Team den Sieg. Für den FC Lune liegt der Fokus nun voll auf dem kommenden Samstag: Dann steht das Finale um den „Allianz NMS Blank Cup“ gegen den FC Geestland II an.

Der TSV Wehdel beendete die Spielzeit mit einer dominanten Vorstellung gegen Wehden II. Mann des Tages war S. Wasnin, der gleich vier Mal traf (27., 41., 42., 87.). Ergänzt wurde die starke Leistung durch Treffer von T. Severs (17.) und L. Severs (41.). Für Wehden II gelang D. Huhn in der 55. Minute lediglich der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5.

Der TSV Altenbruch ging mit einer klaren Mission in diese Partie: Siegen, um den Druck auf die Konkurrenz aus Nordholz zu erhöhen. Von Beginn an dominierte Altenbruch das Geschehen und ließ dem TV Langen keine Chance. R. Voll eröffnete den Torreigen in der 10. Minute. Nach weiteren Treffern von A. Ferreira Matos (32.) und T. Friedrich (40.) war die Partie bereits zur Halbzeit entschieden. In der zweiten Hälfte legten die Gastgeber noch einmal nach: Ein Doppelpack von N. Arndt (75., 77.) sowie Tore von C. Wilms (86.) und D. Hötzeldt (89.) schraubten das Ergebnis auf ein deutliches 7:0 hoch.

Die SG Nordholz/Oxstedt ließ am letzten Spieltag keine Zweifel daran aufkommen, wer das Spiel gewinnen wird. Mit einem konzentrierten und abgeklärten Auftritt beim Auswärtsspiel in Hechthausen sicherte sich die SG den Sieg. L. Ketelsen (19.) brachte die Gäste früh auf die Siegerstraße. Ein lupenreiner Hattrick von M. Pannhorst (22., 78., 82.) sorgte dann für die Vorentscheidung, ehe A. Görtz in der 84. Minute zum 5:0-Endstand traf. Damit holt sich das Team die Vizemeisterschaft.