1. Kreisklasse: Der 9. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 9. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven im Überblick:

Im Duell zwischen der SG Beverstedt/Wellen und dem SV Bornberg kam es zu einem torreichen Spiel. Bereits in der vierten Minute eröffnete Hauke Kortegast das Scoring für die Gastgeber, doch nur acht Minuten später verwandelte Marlon Wieczorek einen Elfmeter zum 1:1. Die SG reagierte prompt und traf dreimal in Folge: Mathis Westphal (15. Min.), Leon Corovic (24. Min.) und Kevin Gehrlein (31. Min.) sorgten für eine 4:1-Führung. Marcel Großer verkürzte für Bornberg (32. Min.), doch Kortegast erhöhte vor der Halbzeit auf 5:2 und 6:2. Nach der Pause folgten weitere Tore von Moltzahn (49. Min.), Kortegast (52. Min.) und Gehrlein (55. Min.). In der 87. Minute wurde das Spiel aufgrund einer Verletzung des Bornberger Torwarts vorzeitig abgebrochen.

Im Duell zwischen dem FC Lune und TuRa Hechthausen endete die Partie torlos mit 0:0. Die Abwehrreihen standen stabil und beide Mannschaften konnten somit den Abstand ganz nach oben nicht verkürzen.

Das Spiel zwischen dem TSV Wehdel und TSV Altenwalde II endete das Spiel 2:2. Wehdel ging in der 29. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Rahim Schröder in Führung. Altenwalde glich in der 57. Minute per Elfmeter durch Tobias Budel aus. Philip Henkel brachte Wehdel in der 73. Minute erneut in Führung, doch Niklas Jabs sicherte Altenwalde nur zwei Minuten später das Remis.

Der TV Langen gewann deutlich mit 6:3 gegen die SG Nordholz / VfB Oxstedt. Nach einem frühen Elfmeter von Lennis Morten Ketelsen (7.) ging der Gast in Führung. Doch Sebastian Toerk (12.) und Marvin Müller, der dreimal traf (32., 38., 45.), drehten das Spiel. Fabian Hinners (68.) und Kjell Spengler (84.) erhöhten für Langen, während Sebastian Fernandes Lomba (76.) und Marlon Pannhorst (89.) für die Gäste nachlegten.

In der Partie zwischen der SG Stinstedt II und dem TSV Altenbruch fiel gleich zu Beginn der erste Treffer. Thorge Sven Kanje brachte die Gäste in der 1. Minute in Führung. Ian Bergmann glich für Stinstedt in der 21. Minute aus, doch Christoph Wilms stellte in der 30. Minute den alten Abstand mit einem Treffer wieder her. Nach der Halbzeit erzielte Julian Oelfke in der 53. Minute das 2:2. Ein Freistoß von Marlon Schwarz in der 70. Minute brachte Altenbruch erneut in Führung, bevor Sgryska in der 80. Minute den Endstand von 4:2 herstellte.