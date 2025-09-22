 2025-09-19T07:58:00.826Z

Spielbericht
1. Kreisklasse: Der 7. Spieltag im Überblick

Nächste Torflut von Spieka +++ Lune unterliegt Nordholz/Oxstedt +++ Wehdel schiesst sich aus dem Keller

Der 7. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven im Überblick:

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
SG Beverstedt/Wellen
SG Beverstedt/WellenSG Beverstedt/Wellen
TV Langen
TV LangenTV Langen
1
1
Abpfiff
Am Freitagabend trafen sich die SG Beverstedt/Wellen und der TV Langen im Sportplatz Beverstedt zu einem spannenden Duell. In der 55. Minute erzielte Marvin Müller das erste Tor für den TV Langen, doch nur zehn Minuten später glich Mika Fynn Westphal für die Gastgeber aus. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim 1:1.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Lune
FC LuneFC Lune
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz
1
2
Abpfiff
Am Sonntag traf der FC Lune auf die SG Nordholz / Oxstedt. In der ersten Halbzeit brachte Sebastian Fernandes Lomba die Gäste in der 31. Minute in Front. Nach der Pause hatte Maurice Dreyer eine große Chance für Lune, sein Kopfball ging jedoch knapp vorbei. In der 79. Minute erzielte Lennis Morten Ketelsen das 0:2 für die Gäste. Kurz vor Schluss, in der 84. Minute, konnte Bente Koop per Kopf nach einer Ecke auf 1:2 verkürzen, es blieb jedoch beim Sieg für die Gäste.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel
SV Bornberg
SV BornbergBornberg
7
2
Abpfiff
Der TSV Wehdel setzte sich eindrucksvoll mit 7:2 gegen den SV Bornberg durch. Schon in der 5. Minute eröffnete Luca Severs den Torreigen, gefolgt von einem weiteren Treffer nur zwei Minuten später. Philip Henkel erhöhte auf 3:0, bevor Jarno-Noèl Minnemann und Matthis Siemon kurz vor der Halbzeit auf 5:0 und 6:0 stellten. Till Wickner sorgte in der 60. Minute für das 7:0. Felix Meier erzielte für Bornberg in der 61. und 68. Minute zwei Ehrentore.

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Wehden
TSV WehdenWehden II
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch
2
2
Abpfiff
In Wehden begegneten sich am Freitagabend der TSV Wehden II und der TSV Altenbruch. Tim Friedrich brachte die Gäste früh in der 3. Minute in Führung. Kurz darauf verwandelte Marlon Schwarz einen Elfmeter zum 0:2 (19. Minute). Doch Wehden antwortete schnell: Sascha Jobst verkürzte nur eine Minute später auf 1:2. In der zweiten Halbzeit drängte Wehden auf den Ausgleich, der schließlich in der 62. Minute durch Christoph Lührs gelang und beide Teams teilten sich die Punkte.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Basbeck-Osten
FC Basbeck-OstenBasbeck
SV Spieka
SV SpiekaSV Spieka
1
8
Im Duell zwischen dem FC Basbeck-Osten und SV Spieka kam es zu einem einseitigen Spiel. Hinnerk Wörmcke brachte die Gastgeber zwar früh in der 2. Minute mit einem Kopfballtor in Führung. Doch die Gäste antworteten prompt: Kjell Ackermann glich in der 13. Minute aus, gefolgt von einem Doppelschlag von Jan-Niklas Kersten in der 20. und 27. Minute, der das Spiel auf 1:3 stellte. Manfred Rosenbaum und Florian Alexander erhöhten bis zur Pause auf 1:5. Im zweiten Durchgang verwandelte Kersten einen Elfmeter zum 1:6, bevor Alexander mit zwei weiteren Toren in der 78. und 80. Minute den Endstand von 1:8 herstellte. Ein dominanter Auftritt des Tabellenführers.

Gestern, 12:30 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt II
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen
1
3
Abpfiff
Kostiantyn Shevchenko war der erste Torschütze des Spiels, gefolgt von Philipp Trautmann, der in der 38. Minute nach Vorlage von Lennart Struck auf 2:0 für die Gäste erhöhte. Lennart Struck selbst traf in der 55. Minute zum 3:0. Julian Oelfke verkürzte für Stinstedt in der 68. Minute auf 1:3, doch der Rückstand war zu groß.

Gestern, 13:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland II
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde II
2
1
Abpfiff
Die Gastgeber gingen bereits in der 2. Minute durch einen Treffer von Dirk Bredehöft in Führung. Tim Quindel erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. In der Nachspielzeit gelang Tobias Budel für Altenwalde der Anschlusstreffer, doch der FC Geestland sicherte sich den Sieg.

