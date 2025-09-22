1. Kreisklasse: Der 7. Spieltag im Überblick

– Foto: Annika Krönke

Der 7. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven im Überblick:

Am Freitagabend trafen sich die SG Beverstedt/Wellen und der TV Langen im Sportplatz Beverstedt zu einem spannenden Duell. In der 55. Minute erzielte Marvin Müller das erste Tor für den TV Langen, doch nur zehn Minuten später glich Mika Fynn Westphal für die Gastgeber aus. Trotz weiterer Bemühungen blieb es beim 1:1.

Am Sonntag traf der FC Lune auf die SG Nordholz / Oxstedt. In der ersten Halbzeit brachte Sebastian Fernandes Lomba die Gäste in der 31. Minute in Front. Nach der Pause hatte Maurice Dreyer eine große Chance für Lune, sein Kopfball ging jedoch knapp vorbei. In der 79. Minute erzielte Lennis Morten Ketelsen das 0:2 für die Gäste. Kurz vor Schluss, in der 84. Minute, konnte Bente Koop per Kopf nach einer Ecke auf 1:2 verkürzen, es blieb jedoch beim Sieg für die Gäste.

Der TSV Wehdel setzte sich eindrucksvoll mit 7:2 gegen den SV Bornberg durch. Schon in der 5. Minute eröffnete Luca Severs den Torreigen, gefolgt von einem weiteren Treffer nur zwei Minuten später. Philip Henkel erhöhte auf 3:0, bevor Jarno-Noèl Minnemann und Matthis Siemon kurz vor der Halbzeit auf 5:0 und 6:0 stellten. Till Wickner sorgte in der 60. Minute für das 7:0. Felix Meier erzielte für Bornberg in der 61. und 68. Minute zwei Ehrentore.

In Wehden begegneten sich am Freitagabend der TSV Wehden II und der TSV Altenbruch. Tim Friedrich brachte die Gäste früh in der 3. Minute in Führung. Kurz darauf verwandelte Marlon Schwarz einen Elfmeter zum 0:2 (19. Minute). Doch Wehden antwortete schnell: Sascha Jobst verkürzte nur eine Minute später auf 1:2. In der zweiten Halbzeit drängte Wehden auf den Ausgleich, der schließlich in der 62. Minute durch Christoph Lührs gelang und beide Teams teilten sich die Punkte.

Im Duell zwischen dem FC Basbeck-Osten und SV Spieka kam es zu einem einseitigen Spiel. Hinnerk Wörmcke brachte die Gastgeber zwar früh in der 2. Minute mit einem Kopfballtor in Führung. Doch die Gäste antworteten prompt: Kjell Ackermann glich in der 13. Minute aus, gefolgt von einem Doppelschlag von Jan-Niklas Kersten in der 20. und 27. Minute, der das Spiel auf 1:3 stellte. Manfred Rosenbaum und Florian Alexander erhöhten bis zur Pause auf 1:5. Im zweiten Durchgang verwandelte Kersten einen Elfmeter zum 1:6, bevor Alexander mit zwei weiteren Toren in der 78. und 80. Minute den Endstand von 1:8 herstellte. Ein dominanter Auftritt des Tabellenführers.

Kostiantyn Shevchenko war der erste Torschütze des Spiels, gefolgt von Philipp Trautmann, der in der 38. Minute nach Vorlage von Lennart Struck auf 2:0 für die Gäste erhöhte. Lennart Struck selbst traf in der 55. Minute zum 3:0. Julian Oelfke verkürzte für Stinstedt in der 68. Minute auf 1:3, doch der Rückstand war zu groß.