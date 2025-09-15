Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Annika Krönke
1. Kreisklasse: Der 6. Spieltag im Überblick
Spieka dominant +++ Altenbruch siegt unter Flutlicht +++ Hechthausen mit Kantersieg
Im Spitzenspiel des Spieltags empfing der SV Spieka den TSV Wehden II zum Aufsteiger-Duell und zeigte den Kontrahenten beim 5:0-Sieg die Grenzen auf. Florian Alexander eröffnete in der 13. Minute den Torreigen. Nur acht Minuten später erhöhte Jan-Niklas Kersten auf 2:0. Alexander traf erneut in der 26. Minute und stellte auf 3:0. Nach der Halbzeit legte Kersten nach und erzielte in der 55. Minute das 4:0, gefolgt von seinem dritten Tor in der 61. Minute. Spieka festigte mit dem Sieg die Tabellenführung.
Im Kanalstadion dominierte der TSV Altenbruch im Spiel gegen die SG Beverstedt/Wellen und siegte mit 4:1. Malik Sgryska traf in der 17. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Niklas Struhs. In der 34. Minute erhöhte Marlon Schwarz in der 60. Minute per Elfmeter auf 2:0. Tim Friedrich und Rodrigo Hilario Silva schraubten das Ergebnis in der 70. und 75. Minute auf 4:0, beide Tore vorbereitet von Struhs und Ferreira Matos. Mathis Westphal gelang in der 89. Minute der Ehrentreffer für die Gäste.
Die Gäste legten fulminant los: Mattis Koppelmann traf in der 2. Minute, gefolgt von Lennart Struck, der in der 14. Minute auf 0:2 erhöhte. Basbeck-Osten antwortete durch Marc Dankers (22.), doch Hechthausen ließ nicht locker. Koppelmann (30.) und Struck (41.) sorgten für einen klaren 1:4-Halbzeitstand. Nach der Pause erhöhte Trautmann (47.) und Wiering (58.) auf 1:6. Struck traf erneut (66.), bevor Nick Müller (72.) für Basbeck-Osten verkürzte. Dammann setzte den Schlusspunkt zum 2:8.
Im Auswärtsspiel setzte sich der TSV Wehdel klar mit 4:0 beim TV Langen durch. Für die Gäste traf zunächst Arteiro doppelt und brachte den TSV in Front. Siemon und Wasnin rundeteten den Auswärtssieg ab.
In der 51. Minute erzielte Miguel Jones das 0:1 für Geestland, als er sich über die Außenbahn durchsetzte und den Ball in die Maschen setzte. Doch die SG Nordholz/Oxstedt gab nicht auf: Leon Maiwald glich in der 63. Minute aus. In der 73. Minute brachte Lennis Morten Ketelsen die Gastgeber mit einem flachen Freistoß aus 18 Metern in Führung und sicherte den 2:1-Sieg.
Im Duell zwischen den Zweitvertretungen des TSV Altenwalde und der SG Stinstedt ging es hoch her. Stinstedt ging in Führung: In der 30. Minute traf Sebastian Winckler nach eine Ecke von Fynn Luka Wellbrock zum 0:1. Altenwalde fand jedoch zurück ins Spiel. Kevin Heidtmann glich in der 63. Minute mit einem Schuss aus der Distanz aus. In der 86. Minute nutzte Marc-Pascal Stentzel einen Freistoß, um das 2:1 zu erzielen. Niklas Jabs besiegelte in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Sieg für Altenwalde.