1. Kreisklasse: Der 6. Spieltag im Überblick

– Foto: Annika Krönke

Der 6. Spieltag der 1. Kreisklasse im Überblick:

Im Spitzenspiel des Spieltags empfing der SV Spieka den TSV Wehden II zum Aufsteiger-Duell und zeigte den Kontrahenten beim 5:0-Sieg die Grenzen auf. Florian Alexander eröffnete in der 13. Minute den Torreigen. Nur acht Minuten später erhöhte Jan-Niklas Kersten auf 2:0. Alexander traf erneut in der 26. Minute und stellte auf 3:0. Nach der Halbzeit legte Kersten nach und erzielte in der 55. Minute das 4:0, gefolgt von seinem dritten Tor in der 61. Minute. Spieka festigte mit dem Sieg die Tabellenführung.

Im Kanalstadion dominierte der TSV Altenbruch im Spiel gegen die SG Beverstedt/Wellen und siegte mit 4:1. Malik Sgryska traf in der 17. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Niklas Struhs. In der 34. Minute erhöhte Marlon Schwarz in der 60. Minute per Elfmeter auf 2:0. Tim Friedrich und Rodrigo Hilario Silva schraubten das Ergebnis in der 70. und 75. Minute auf 4:0, beide Tore vorbereitet von Struhs und Ferreira Matos. Mathis Westphal gelang in der 89. Minute der Ehrentreffer für die Gäste.

Die Gäste legten fulminant los: Mattis Koppelmann traf in der 2. Minute, gefolgt von Lennart Struck, der in der 14. Minute auf 0:2 erhöhte. Basbeck-Osten antwortete durch Marc Dankers (22.), doch Hechthausen ließ nicht locker. Koppelmann (30.) und Struck (41.) sorgten für einen klaren 1:4-Halbzeitstand. Nach der Pause erhöhte Trautmann (47.) und Wiering (58.) auf 1:6. Struck traf erneut (66.), bevor Nick Müller (72.) für Basbeck-Osten verkürzte. Dammann setzte den Schlusspunkt zum 2:8.

Im Auswärtsspiel setzte sich der TSV Wehdel klar mit 4:0 beim TV Langen durch. Für die Gäste traf zunächst Arteiro doppelt und brachte den TSV in Front. Siemon und Wasnin rundeteten den Auswärtssieg ab.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr SV Bornberg Bornberg FC Lune FC Lune 14:00 PUSH

In der 51. Minute erzielte Miguel Jones das 0:1 für Geestland, als er sich über die Außenbahn durchsetzte und den Ball in die Maschen setzte. Doch die SG Nordholz/Oxstedt gab nicht auf: Leon Maiwald glich in der 63. Minute aus. In der 73. Minute brachte Lennis Morten Ketelsen die Gastgeber mit einem flachen Freistoß aus 18 Metern in Führung und sicherte den 2:1-Sieg.