1. Kreisklasse: Der 5. Spieltag im Überblick:

– Foto: Annika Krönke

Der 5. Spieltag der 1. Kreisklasse im Überblick:

Das Spiel wurde verlegt, weil die Beverstedter am Samstag die Werder Traditionsmannschaft zu Gast hatten.

Neuzugang Max Günther erzielte die Führung für die Opalka-Elf. Kurz vor der Halbzeit glich Marvin Müller für Langen aus. Nach der Pause sorgte Lucas Rathje mit einem Freistoß in der 76. Minute für die erneute Führung, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 81. Minute. Nils Schäfer setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.

Im Kanalstadion von Altenbruch fand das spannende Spitzenspiel in der 1. Kreisklasse statt. Kaum hatte das Spiel begonnen, da brachte Killian Borkowski den SV Spieka bereits in der 1. Minute mit 1:0 in Führung. Doch nur drei Minuten später glich Ole Zolondek für den TSV Altenbruch aus, nachdem Andre Filipe Ferreira Matos die Vorlage gegeben hatte. In der 11. Minute traf Borkowski erneut und stellte auf 2:1 für die Gäste. Der TSV erhielt in der 30. Minute einen Elfmeter, den Marlon Schwarz sicher verwandelte (2:2). In der Schlussphase erzielte Florian Alexander nach einem Eckball das entscheidende 3:2 für die Gäste, die nun die Spitzenposition inne haben.

Wehden II dominierte gegen TuRa Hechthausen und sicherte sich einen klaren 3:0-Sieg. Bereits in der 12. Minute traf Lennart Bruns zur frühen Führung. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Loris Brennecke einen Elfmeter zum 2:0. In der zweiten Halbzeit erhöhte Sascha Jobst auf 3:0. Am Freitag muss das Team beim Tabellenführer in Spieka antreten.

In der 56. Minute erzielte Nick Müller das 1:0 für die Gastgeber, doch die Gäste glichen in der 67. Minute durch Niklas Jabs aus. Nils Waltje brachte Altenwalde in der 83. Minute mit 2:1 in Führung, bevor Jan Mrowietz in der Nachspielzeit das 3:1 erzielte und den Sieg sicherte.

In Stinstedt setzte sich die SG Nordholz/Oxstedt klar mit 4:1 gegen die Bezirksligareserve der Stinstedter durch. Yannik Küchler traf in der 14. Minute für die Gäste. Nach der Halbzeit erhöhte Lennis Morten Ketelsen auf 2:0. Julian Oelfke verkürzte in der 65. Minute, doch Marlon Pannhorst und Dean Brandes (90.+1) sorgten für den Sieg der Gäste.