1. Kreisklasse: Der 4. Spieltag im Überblick Stinstedt II rettet Punkt in der Nachspielzeit +++ Altenbruch gewinnt in Hechthausen +++ Lune holt ersten Dreier Verlinkte Inhalte 1. Kreisklasse Cux SG Nordholz TV Langen TSV Wehdel Altenbruch + 10 weitere

Der 4. Spieltag der 1. Kreisklasse im Überblick:

Im Klinter Waldstadion trafen TuRa Hechthausen und der TSV Altenbruch aufeinander. Die Gäste gingen früh in Führung: Andre Filipe Ferreira Matos traf für den Kreisliga-Absteiger. Kurz darauf erhöhte Matos erneut und erhöhte für seine Farben. TuRa Hechthausen konnte durch einen Freistoß von Lennart Struck verkürzen, doch der TSV Altenbruch sicherte sich den 2:1-Sieg und grüsst von der Tabellenspitze.

In einem spannenden Spiel fiel das einzige Tor in der 69. Minute. Manfred Rosenbaum erzielte das entscheidende 1:0 für die Gastgeber. Die Beverstedter kassierten die dritte Niederlage im vierten Spiel.

Im Duell zwischen dem TSV Wehdel und FC Lune setzten sich die Gäste mit 3:1 durch. Nils Schäfer erzielte für die Opalka-Elf das erste Tor des Spiels. Nach der Halbzeit erhöhte Kim Haaren auf 2:0 (47.). Jarno-Noèl Minnemann brachte Wehdel in der 75. Minute zurück ins Spiel, doch Schäfer stellte in der Nachspielzeit den Endstand her. Für den FC Lune war es der ersehnte erste Saisonsieg.

In einer umkämpften Partie brachte Kjell Spengler die Gäste in der 58. Minute in Front. Nur zwölf Minuten später erhöhte Marvin Müller auf 2:0. Die Geestländer schafften es nicht die Defensive der Langener zu knacken und blieben ohne Torerfolg.

Die spannende Partie zwischen dem SV Bornberg und der SG Stinstedt II endete 3:3. Joel Oelfke brachte die Gäste in der 20. Minute nach Vorlage von Rico Rippe in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Marcel Großer für Bornberg aus. In der zweiten Hälfte drehte Marlon Wieczorek das Spiel mit zwei Toren (72., 86. Minute) zur 3:1-Führung. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste zurück: Oelfke erzielte sein zweites Tor (90.), gefolgt von Oliver Grabbert, der den Ausgleich markierte und den Gästen einen Punkt sicherte.

Der FC Basbeck-Osten unterlag der SG Nordholz/Oxstedt. Die Gästeführung glich Finn Eric Greinke in der 34. Minute für Basbeck-Osten aus. In der zweiten Halbzeit war Nordholz effizienter und ging in der 56. Minute erneut in Führung. Ein verschossener Elfmeter in der 76. Minute hielt Basbeck-Osten im Spiel, doch in der Nachspielzeit traf die SG zweimal und entschied die Partie mit 4:1 für sich.

In einem überzeugenden Heimspiel besiegte der TSV Altenwalde den TSV Wehden II, der die erste Niederlage einstecken musste, mit 4:1. Niklas Jabs traf in der 15. Minute zum 1:0 und nur fünf Minuten später erhöhte Bergs auf 2:0. In der 30. Minute köpfte Marc-Pascal Stentzel das 3:0. Jabs traf kurz vor der Halbzeit zum 4:0, bevor Gerd Tobias-Horstmann für Wehden in der 44. Minute den Ehrentreffer erzielte. Die zweite Halbzeit blieb torlos.