1. Kreisklasse: Der 2. Spieltag im Überblick

– Foto: Harneit

Mit einem deutlichen Heimerfolg hat die Zweitvertretung des FC Cuxhaven den TSV Debstedt mit 5:0 deklassiert.

Nach einer torlosen Anfangsphase brach J. Künkele in der 35. Minute den Bann und brachte Cuxhaven mit 1:0 in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff legte L. Künkele nach und erhöhte in der 42. Minute auf 2:0, womit die Weichen bereits vor dem Seitenwechsel auf Sieg gestellt waren. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die Heimmannschaft das Tempo hoch. M. Cordeiro Picado sorgte in der 60. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Der TSV Debstedt fand in der Defensive kaum noch Mittel, um den Offensivdrang zu stoppen. In der Schlussphase machten J. Böhm (73.) und C. Cakmak (83.) mit ihren Treffern den klaren Endstand perfekt.

Mit einer souveränen Leistung hat Altenbruch das Heimspiel gegen Hechthausen klar mit 4:0 für sich entschieden. Die Gastgeber kontrollierten über weite Strecken das Geschehen und belohnten sich kurz vor dem Pausenpfiff: In der 45. Minute brach A. Ferreira Matos den Bann und traf zum psychologisch wichtigen 1:0 für die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel machten die Platzherren druckvoll weiter und hielten das Tempo hoch. Erneut war es A. Ferreira Matos, der in der 57. Minute eiskalt zuschlug und mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag auf 2:0 erhöhte. Hechthausen fand in der Folge keine Mittel, um offensiv gefährlich zu werden oder die Partie noch einmal spannend zu gestalten. Stattdessen bauten die Hausherren den Vorsprung weiter aus: N. Arndt stellte in der 64. Minute auf 3:0, ehe A. Kuhl kurz vor dem Schlusspfiff in der 86. Minute den Schlusspunkt zum auch in der Höhe verdienten 4:0-Endstand setzte.

Nach der deutlichen Auftaktniederlage bei der SG WDB hat der TV Langen eine eindrucksvolle Reaktion gezeigt und das Heimspiel gegen L.F.C.S. III souverän mit 3:0 gewonnen. Bereits in der 2. Minute brachte T. Schmid die Hausherren mit einem Blitzstart früh in Front. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Langen spielbestimmend: M. Müller erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt unter eine gelungene Wiedergutmachung setzte schließlich J. Rauch, der mit dem Treffer zum 3:0 alles klar machte.

In einem torreichen Aufsteigerduell behielt BW Stubben bei der Reserve von Sahlenburg am Ende mit 4:2 die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams trotz etlicher Annäherungen noch die Präzision im Abschluss vermissen ließen, nahm die Begegnung nach dem Seitenwechsel richtig Fahrt auf. Ein tückischer Freistoß aus dem Halbfeld segelte in der 51. Minute an Freund und Feind vorbei über den Keeper hinweg zur Stubbener Führung durch Timo Fittschen. Sahlenburg II glich in der 66. Minute auf kuriose Weise aus, als ein Klärungsversuch der Gäste-Defensive unglücklich im eigenen Tor landete. Die Antwort der Blau-Weißen folgte jedoch postwendend: Der eingewechselte Kjell Arndt sorgte mit einem Doppelschlag binnen sechs Minuten (68., 74.) für klare Verhältnisse, ehe Jhoan Esteban Pena Valencia in der 82. Minute sogar auf 1:4 schraubte. In einer turbulenten Schlussphase vergab Sahlenburg II in der 86. Minute zunächst die Chance zu verkürzen, da der Stubbener Schlussmann einen Foulelfmeter parierte. Wenig später gelang den Hausherren per Kopfball zwar noch das 2:4 (88.), am Auswärtssieg der Gäste änderte das jedoch nichts mehr.

In einer hart umkämpften Begegnung taten sich beide Mannschaften über weite Strecken schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Kurz vor dem Pausenpfiff schlugen die Hausherren dann aber zu: P. Henkel brach in der 40. Minute den Bann und brachte Wehdel mit dem 1:0 in Führung. Die Vorentscheidung folgte Mitte des zweiten Durchgangs, als L. Severs in der 64. Minute zum 2:0 traf. Oberndorf versuchte in der Schlussphase zwar noch einmal zu verkürzen, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakte Wehdeler Defensive, womit der Heimsieg am Ende sicher unter Dach und Fach war.