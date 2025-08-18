– Foto: FuPa Lüneburg

1. Kreisklasse: Der 2. Spieltag im Überblick Spieka-Express kommt ins Rollen +++ Aufsteiger Wehden II siegt auch in Unterzahl +++ Keine Tore in Lunestedt Verlinkte Inhalte 1. Kreisklasse Cux SG Nordholz TV Langen TSV Wehdel Altenbruch + 10 weitere

Der 2. Spieltag der 1. Kreisklasse im Überblick:

Im Klinter Waldstadion trafen am Sonntag TuRa Hechthausen und die SG Beverstedt/Welle aufeinander. In der 10. Minute gelang es TuRa, durch einen Pass von Alexander Schütt, den Torschützen Lennart Struck in Szene zu setzen. Struck erzielte somit das einzige Tor der Partie. Für die Beverstedter war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

In der ersten Halbzeit tasteten sich beide Teams ab, wobei der FC Lune ab der 15. Minute mehr Spielanteile hatte. Dirk Bredehöft und Finnley Utz vergaben Torchancen für Geestland II. Das Spiel blieb ereignisarm und endete folgerichtig torlos.

In der Partie zwischen dem TSV Wehdel und der SG Stinstedt II fiel das erste Tor in der 16. Minute durch Steven Wasnin. Nur sechs Minuten später glich Fynn Luka Wellbrock für Stinstedt aus. Jannis Bode brachte die Gäste in der 30. Minute mit einem Kopfballtor in Führung, gefolgt von Rico Rippe, der in der 38. Minute auf 3:1 erhöhte. In der zweiten Halbzeit verkürzte Wasnin erneut für Wehdel zum 2:3, doch mehr gelang nicht. Stinstedt sicherte sich den Sieg.

Nicht viele können sich an einen Punktspielsieg des TV Langen erinnern. Nun war es wieder soweit. Jannis Kahlsdorf brachte die Gäste früh in der 13. Minute in Führung. Doch der TV Langen antwortete schnell: Nico Gukenheimer glich in der 20. Minute aus. Kurz vor der Halbzeit traf Kjell Spengler zum 2:1. Nach der Pause erhöhte Marvin Müller auf 3:1, bevor Nick Müller in der 72. Minute auf 3:2 verkürzte. Müller schnürte seinen Doppelpack zum 4:2. Noah Karrasch verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter und sorgte für den Endstand.

Im Duell zwischen SV Bornberg und TSV Wehden II setzte sich der Gast klar mit 4:0 durch.Trotz einer frühen Roten Karte für Lars Brennecke (19.) dominierte Wehden das Spiel. Lennart Bruns eröffnete das Torfestival mit einem Freistoßtreffer (24.), gefolgt von David Joel Struß, der nach Vorarbeit von Nick Behnke auf 2:0 erhöhte (27.). Bornberg vergab einen Elfmeter (54.), während Wehden weiter zuschlug: Joshua-Nino Nußbaum traf zum 3:0 (62.) und Struß setzte mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt (78.).

In der Partie zwischen der SG Nordholz/Oxstedt und dem TSV Altenbruch setzte sich der Gast mit 2:0 durch. Die beiden Tore fielen früh: In der 7. Minute köpfte Kilian Michels nach einer präzisen Freistoßflanke von Niklas Struhs wuchtig ins lange Eck. Nur drei Minuten später erhöhte Andre Filipe Ferreira Matos, als Michels eine missratene Eckballvariante clever auf ihn durchsteckte. Die Partie nahm dann in der 38. Minute eine hitzige Wendung, als sowohl Jan-Niclas Dreyer als auch Lars Ehler mit Rot vom Platz verwiesen wurden. Später erhielt Lennis Morten Ketelsen die Gelb-Rote Karte für ein Foul, während Ole Zolondek wegen Tätlichkeit in der 85. Minute die Rote Karte sah.