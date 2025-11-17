 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
– Foto: FuPa Lüneburg

1. Kreisklasse: Der 15. Spieltag im Überblick

Spieka siegt nach Pokal-Aus +++ Beverstedt/Wellen wartet weiter auf den zweiten Heimsieg

Verlinkte Inhalte

1. Kreisklasse Cux
SG Nordholz
TV Langen
TSV Wehdel
Altenbruch

Der 15. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven im Überblick:

Gestern, 14:00 Uhr
SV Spieka
SV SpiekaSV Spieka
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde II
3
0
Abpfiff
Am Sonntag traf der SV Spieka auf heimischer Anlage auf den TSV Altenwalde II. Von Beginn an dominierte Spieka das Geschehen. In der 13. Minute erzielte Florian Alexander nach einer Vorlage von Timon Siebke das 1:0. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, erhöhte Kjell Ackermann nach einem Eckball auf 2:0. Auf der Gegenseite hielt Spiekas Keeper Mitja Bieren die Abschlüsse der Gäste und ließ nichts anbrennen. In der Schlussphase, in der 83. Minute, setzte Jan-Niklas Kersten mit einem Freistoßtor den Schlusspunkt zum 3:0. Nach dem Pokal-Aus gegen den TSV Sievern II bleibt Spieka in der Liga in der Spur.

Gestern, 13:30 Uhr
SG Beverstedt/Wellen
SG Beverstedt/WellenSG Beverstedt/Wellen
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen
2
4
Im Duell zwischen der SG Beverstedt/Wellen und TuRa Hechthausen setzten sich die Gäste mit 4:2 durch. Mattis Koppelmann traf früh in der 4. Minute, als er einen Abpraller nach einem Freistoß verwertete. Hauke Kortegast glich in der 16. Minute für Beverstedt aus, bevor Philipp Trautmann und Lennart Struck in der 32. und 34. Minute auf 3:1 erhöhten, wobei Struck per Elfmeter erfolgreich war. Die Beverstedter machten es dem Gegner zu einfach zum Torerfolg zu kommen.Thies Weritz machte in der 51. Minute das 4:1, doch Mathis Westphal verkürzte in der 71. Minute auf 2:4. Mehr war für die SG nicht drin und sie belegen weiter einen Abstiegsplatz.

Gestern, 12:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland II
FC Lune
FC LuneFC Lune
Abgesagt

Gestern, 11:30 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt II
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel
Abgesagt

Gestern, 14:00 Uhr
FC Basbeck-Osten
FC Basbeck-OstenBasbeck
TV Langen
TV LangenTV Langen
Abgesagt

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz
14:00

Aufrufe: 017.11.2025, 07:05 Uhr
FuPa LüneburgAutor