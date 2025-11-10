1. Kreisklasse: Der 14. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 14. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven im Überblick:

In der 3-Tannen-Arena feierte der TSV Altenwalde II einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen TuRa Hechthausen. Bereits in der 12. Minute brachte Tobias Budel die Gastgeber nach einer Vorlage von Marc-Pascal Stentzel in Führung. Niklas Jabs erhöhte in der 39. Minute auf 2:0, unterstützt von Kevin Heidtmann. Kurz vor der Halbzeit setzte Nils Waltje den Schlusspunkt der ersten Hälfte mit dem 3:0. Die zweite Halbzeit verlief ohne weitere Tore.

Im Topspiel siegte der SV Spieka klar mit 4:1 gegen die SG Nordholz/Oxstedt und nahm erfolgreich Revanche für die Auftaktniederlage zu Beginn der Saison. Jan-Niklas Kersten traf mit einem Freistoß in der 7. Minute. Timon Siebke erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Paul Sönnichsen brachte die Heimelf kurzzeitig zurück ins Spiel (33.). Doch Kersten schnürte seinen Doppelpack nach der Pause (48., 65.) und sorgte für den Endstand. Schiedsrichter Benediktus Krämer musste insgesamt zwölf Verwarnungen und einen Feldverweis aussprechen.

Der Tabellenletzte trat nicht zum Punktspiel an.

Do., 13.11.2025, 19:00 Uhr TV Langen TV Langen TSV Wehden Wehden II 19:00 PUSH

Das Spiel findet am 13. November statt

Der TSV Wehdel traf auf den FC Basbeck-Osten und sicherte sich einen klaren 4:1-Sieg. Steven Wasnin traf in der 25. Minute zum 1:0 und erhöhte in der 58. Minute auf 2:0. Luca Severs traf in der 74. Minute zum 3:0, bevor Marc Dankers für Basbeck-Osten in der 77. Minute verkürzte. Doch Wasnin stellte mit seinem dritten Treffer in der 79. Minute den alten Abstand wieder her.

Im spannenden Duell zwischen der SG Stinstedt II und dem FC Lune sicherte sich die Heim-Mannschaft mit einem 2:1-Sieg wertvolle Punkte. Rico Rippe markierte in der 31. Minute das 1:0, gefolgt von Joel Oelfke, der kurz nach der Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Jannis Deutsch verkürzte für Lune direkt im Anschluss auf 2:1, doch die Stinstedter verteidigten ihren Vorsprung erfolgreich. Lune verliert innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal. Zuvor unterlag das Team den TSV Wehden II mit 2:3.