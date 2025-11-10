 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
1. Kreisklasse: Der 14. Spieltag im Überblick

Spieka nimmt Revanche an Nordholz/Oxstedt +++ Beverstedt/Wellen und Stinstedt II feiern knappe Heimsiege

Der 14. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven im Überblick:

Gestern, 12:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde II
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen
3
0
Abpfiff
In der 3-Tannen-Arena feierte der TSV Altenwalde II einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen TuRa Hechthausen. Bereits in der 12. Minute brachte Tobias Budel die Gastgeber nach einer Vorlage von Marc-Pascal Stentzel in Führung. Niklas Jabs erhöhte in der 39. Minute auf 2:0, unterstützt von Kevin Heidtmann. Kurz vor der Halbzeit setzte Nils Waltje den Schlusspunkt der ersten Hälfte mit dem 3:0. Die zweite Halbzeit verlief ohne weitere Tore.

Sa., 08.11.2025, 16:00 Uhr
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz
SV Spieka
SV SpiekaSV Spieka
1
4
Abpfiff
Im Topspiel siegte der SV Spieka klar mit 4:1 gegen die SG Nordholz/Oxstedt und nahm erfolgreich Revanche für die Auftaktniederlage zu Beginn der Saison. Jan-Niklas Kersten traf mit einem Freistoß in der 7. Minute. Timon Siebke erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Paul Sönnichsen brachte die Heimelf kurzzeitig zurück ins Spiel (33.). Doch Kersten schnürte seinen Doppelpack nach der Pause (48., 65.) und sorgte für den Endstand. Schiedsrichter Benediktus Krämer musste insgesamt zwölf Verwarnungen und einen Feldverweis aussprechen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bornberg
SV BornbergBornberg
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch
-
-
§ Urteil
Der Tabellenletzte trat nicht zum Punktspiel an.

Do., 13.11.2025, 19:00 Uhr
TV Langen
TV LangenTV Langen
TSV Wehden
TSV WehdenWehden II
19:00
Das Spiel findet am 13. November statt

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel
FC Basbeck-Osten
FC Basbeck-OstenBasbeck
4
1
Abpfiff
Der TSV Wehdel traf auf den FC Basbeck-Osten und sicherte sich einen klaren 4:1-Sieg. Steven Wasnin traf in der 25. Minute zum 1:0 und erhöhte in der 58. Minute auf 2:0. Luca Severs traf in der 74. Minute zum 3:0, bevor Marc Dankers für Basbeck-Osten in der 77. Minute verkürzte. Doch Wasnin stellte mit seinem dritten Treffer in der 79. Minute den alten Abstand wieder her.

Gestern, 11:30 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt II
FC Lune
FC LuneFC Lune
2
1
Abpfiff
Im spannenden Duell zwischen der SG Stinstedt II und dem FC Lune sicherte sich die Heim-Mannschaft mit einem 2:1-Sieg wertvolle Punkte. Rico Rippe markierte in der 31. Minute das 1:0, gefolgt von Joel Oelfke, der kurz nach der Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Jannis Deutsch verkürzte für Lune direkt im Anschluss auf 2:1, doch die Stinstedter verteidigten ihren Vorsprung erfolgreich. Lune verliert innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal. Zuvor unterlag das Team den TSV Wehden II mit 2:3.

Gestern, 13:30 Uhr
SG Beverstedt/Wellen
SG Beverstedt/WellenSG Beverstedt/Wellen
FC Geestland
FC GeestlandGeestland II
4
3
Abpfiff
Im torreichen Duell zwischen der SG Beverstedt/Wellen und dem FC Geestland II siegte die Heimmannschaft mit 4:3. Sebastian Hoppe brachte die Gäste in der 19. Minute per Elfmeter mit 1:0 in Führung. Doch Beverstedt antwortete schnell: Lennart Moltzahn verwandelte in der 33. Minute ebenfalls einen Elfmeter zum 1:1, bevor Mathis Westphal in der 43. Minute die Führung auf 2:1 ausbaute. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Moltzahn und Westphal auf 4:1, doch Geestland gab sich nicht auf. Miguel Jones (63.) und Hoppe (81.) verkürzten auf 4:3, doch die Zeit reichte nicht für den Ausgleich.

