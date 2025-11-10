Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
1. Kreisklasse: Der 14. Spieltag im Überblick
Spieka nimmt Revanche an Nordholz/Oxstedt +++ Beverstedt/Wellen und Stinstedt II feiern knappe Heimsiege
In der 3-Tannen-Arena feierte der TSV Altenwalde II einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen TuRa Hechthausen. Bereits in der 12. Minute brachte Tobias Budel die Gastgeber nach einer Vorlage von Marc-Pascal Stentzel in Führung. Niklas Jabs erhöhte in der 39. Minute auf 2:0, unterstützt von Kevin Heidtmann. Kurz vor der Halbzeit setzte Nils Waltje den Schlusspunkt der ersten Hälfte mit dem 3:0. Die zweite Halbzeit verlief ohne weitere Tore.
Im Topspiel siegte der SV Spieka klar mit 4:1 gegen die SG Nordholz/Oxstedt und nahm erfolgreich Revanche für die Auftaktniederlage zu Beginn der Saison. Jan-Niklas Kersten traf mit einem Freistoß in der 7. Minute. Timon Siebke erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Paul Sönnichsen brachte die Heimelf kurzzeitig zurück ins Spiel (33.). Doch Kersten schnürte seinen Doppelpack nach der Pause (48., 65.) und sorgte für den Endstand. Schiedsrichter Benediktus Krämer musste insgesamt zwölf Verwarnungen und einen Feldverweis aussprechen.
Der TSV Wehdel traf auf den FC Basbeck-Osten und sicherte sich einen klaren 4:1-Sieg. Steven Wasnin traf in der 25. Minute zum 1:0 und erhöhte in der 58. Minute auf 2:0. Luca Severs traf in der 74. Minute zum 3:0, bevor Marc Dankers für Basbeck-Osten in der 77. Minute verkürzte. Doch Wasnin stellte mit seinem dritten Treffer in der 79. Minute den alten Abstand wieder her.
Im spannenden Duell zwischen der SG Stinstedt II und dem FC Lune sicherte sich die Heim-Mannschaft mit einem 2:1-Sieg wertvolle Punkte. Rico Rippe markierte in der 31. Minute das 1:0, gefolgt von Joel Oelfke, der kurz nach der Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Jannis Deutsch verkürzte für Lune direkt im Anschluss auf 2:1, doch die Stinstedter verteidigten ihren Vorsprung erfolgreich. Lune verliert innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal. Zuvor unterlag das Team den TSV Wehden II mit 2:3.
Im torreichen Duell zwischen der SG Beverstedt/Wellen und dem FC Geestland II siegte die Heimmannschaft mit 4:3. Sebastian Hoppe brachte die Gäste in der 19. Minute per Elfmeter mit 1:0 in Führung. Doch Beverstedt antwortete schnell: Lennart Moltzahn verwandelte in der 33. Minute ebenfalls einen Elfmeter zum 1:1, bevor Mathis Westphal in der 43. Minute die Führung auf 2:1 ausbaute. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Moltzahn und Westphal auf 4:1, doch Geestland gab sich nicht auf. Miguel Jones (63.) und Hoppe (81.) verkürzten auf 4:3, doch die Zeit reichte nicht für den Ausgleich.