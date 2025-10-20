1. Kreisklasse: Der 11. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 11. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven im Überblick:

In Beverstedt trafen die SG Beverstedt/Wellen und die SG Nordholz/Oxstedt aufeinander. Die Gäste gingen früh in Führung: Dennis Kocken verwandelte einen Freistoß in der 17. Minute zur 0:1-Führung. Trotz mehr Spielanteilen für die Beverstedter blieb es zur Halbzeit beim 0:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lennis Morten Ketelsen auf 0:2, bevor er in der 74. Minute auf 0:3 stellte. Nordholz baute die Führung im Anschluss auf 0:5 aus, doch die Gastgeber gaben nicht auf: Leon Corovic, Mathis Westphal und Alan Houro sorgten in der Schlussphase für einen 3:5-Endstand und bewiesen damit Moral. Für etwas Zählbares reichte es jedoch nicht mehr.

Der TSV Altenbruch konnte Spiekas Ausrutscher nicht nutzen. Das Spiel beim FC Lune endete mit einem 2:2-Unentschieden. Lucas Rathje brachte Lune früh in der 10. Minute in Führung, als er nach einer präzisen Flanke von Max Günther vollendete. Doch nur zwei Minuten später glich Rodrigo Hilario Silva für Altenbruch aus und ging noch vor der Pause in Führung. In der zweiten Halbzeit drückte Lune auf den Ausgleich und wurde in der 74. Minute belohnt: Nils Schäfer schoss aus spitzem Winkel und traf zum Ausgleich.

Die Überraschung des Tages gab es in Wehdel. In einer umkämpften Partie erzielte Philip Henkel in der 78. Minute das erste Tor für die Gastgeber. In der Nachspielzeit sorgte Tarek Hagenah mit einem weiteren Treffer für die Entscheidung und sicherte den 2:0-Sieg gegen den Tabellenführer, der nicht die gewohnte Dominaz ausstrahlte und verdient verlor.

Der TV Langen siegte klar mit 5:1 gegen TuRa Hechthausen. Marvin Müller traf bereits in der 4. Minute, gefolgt von Fabian Hinners, der in der 22. Minute auf 2:0 erhöhte. Luca Oliver Schlichting sorgte mit seinem Treffer in der 52. Minute für den Anschluss, doch ein Eigentor von Thies Weritz in der 59. Minute stellte den alten Abstand wieder her. Tobias Kundi (64.) und Luca Wolff (82.) rundeten das klare Ergebnis ab.

Im Duell zwischen dem SV Bornberg und TSV Altenwalde setzte sich der Gast mit 8:1 durch. Tobias Budel markierte den ersten Treffer in der 15. Minute. Bornberg glich per Elfmeter aus, doch Altenwalde übernahm mit vier weiteren Treffern bis zur Halbzeit die Kontrolle. Nach der Pause erhöhte Budel auf 5:1, gefolgt von Stentzel und Heidtmann. Letzterer sorgte in der 89. Minute für den Endstand.

Im Duell zwischen der SG Stinstedt II und dem FC Basbeck-Osten setzte sich die Gastmannschaft mit 3:0 durch und hat den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze geschafft. Finn Eric Greinke brachte die Basbecker früh per Elfmeter in Führung (12.). Kurz vor der Halbzeit erhöhte Nick Müller auf 2:0 (41.), vorbereitet von Thore Michnick. In der Schlussphase traf Müller erneut zum 3:0 (88.), diesmal assistiert von Marc Dankers.