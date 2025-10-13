1. Kreisklasse: Der 10. Spieltag im Überblick:

Am Freitagabend begrüsste der TSV Wehden II die Bezirksligareserve der SG Stinstedt. Die Wehdener gingen kurz vor der Halbzeitpause durch Joshua-Nino Nußbaum in Führung. Nach der Halbzeit wendete sich das Blatt: Lukas Kück glich in der 62. Minute aus und nur eine Minute später traf Julian Oelfke zur Führung für Stinstedt. In der 72. Minute erhöhte Stinstedt sogar auf 3:1 und die Hausherren mussten nach einer Roten Karte für Malte Kahrs von in Unterzahl weiterspielen. Martin Bast traf in der Nachspielzeit zum 4:1 für Stinstedt und die Gäste feierten den dritten Saisonsieg.

Der Tabellenletzte trat zum Punktspiel nicht an.

Im Duell zwischen TuRa Hechthausen und dem TSV Wehdel im Klinter Waldstadion fielen gleich acht Tore. Lennart Struck traf in der 17. Minute für die Heimmannschaft, doch Dennis Zager glich nur eine Minute später aus. Philip Henkel brachte Wehdel in der 26. Minute in Führung, bevor Philipp Trautmann in der 32. Minute den Ausgleich erzielte. Struck traf kurz vor der Halbzeit zum 3:2. Nach der Pause glich Jarno-Noèl Minnemann für Wehdel aus, doch Kilian Honegg sicherte Hechthausen mit zwei späten Toren den 5:3-Sieg.

Im Duell zwischen dem SV Spieka und dem FC Lune fiel das Ergebnis deutlich aus: 7:2 für die Gastgeber. Jan-Niklas Kersten eröffnete in der 4. Minute den Torreigen, gefolgt von Jarno Krahl (15'). Lucas Rathje verkürzte per Elfmeter auf 2:1, doch Kersten erhöhte schnell auf 3:1. Tom Sebbert brachte Lune auf 3:2, doch Kersten traf erneut (43'). Kjell Ackermann (53.) und Kersten (64.) schraubten das Ergebnis weiter hoch, bevor Adam Finger in der 76. Minute den Schlusspunkt setzte.

Im Kanalstadion dominierte der TSV Altenbruch den FC Geestland II mit 5:0. Malik Sgryska eröffnete das Torfestival bereits in der 1. Minute nach einer präzisen Vorlage von Nicolai Fink. Tim Friedrich erhöhte per Kopfball in der 24. Minute, gefolgt von Jesper Brümmer (29.) und Rene Voll (41.), beide nach Sgryskas Vorlagen. Den Schlusspunkt setzte Niklas Struhs in der 89. Minute, erneut nach Sgryskas Assist.

Der FC Basbeck-Osten besiegte die SG Beverstedt/Wellen durch zwei Treffer in der Nachspielzeit. Finn Eric Greinke brachte die Gastgeber in der 12. Minute nach Vorarbeit von Nick Müller in Führung. Doch die Gäste antworteten schnell: Mathis Westphal glich in der 22. Minute aus, nachdem Leon Corovic ihm den Ball ideal zuspielte. In der zweiten Halbzeit schockte Cassius Wandtke die Hausherren mit dem 2:1 in der 48. Minute. Doch Basbeck-Osten gab nicht auf. In der Nachspielzeit erzielte Marc Dankers den Ausgleich, gefolgt von Greinkes zweitem Treffer in der 92. Minute, der den dramatischen 3:2-Sieg sicherte.