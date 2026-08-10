1. Kreisklasse: Der 1. Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Auch nach dem Seitenwechsel machten die Gäste da weiter, wo sie aufgehört hatten: D. Steiner erzielte in der 55. Minute mit seinem fünften Treffer das 6:0. Den Schlusspunkt unter den Kantersieg setzte C. Lührs in der 82. Minute mit dem Tor zum 7:0-Endstand und der TSV Wehden feierte einen haushohen Derbysieg.

Die Gäste erwischten einen perfekten Start und gingen in der 13. Minute durch D. Steiner mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später legte Steiner nach und erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Wehden blieb torhungrig: In der 24. Minute traf Steiner erneut zum 3:0, ehe G. Tobias-Horstmann in der 27. Minute auf 4:0 erhöhte. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Steiner abermals zu und sorgte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs (45.+1 Minute) für den deutlichen 5:0-Halbzeitstand.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 23. Minute durch A. Meyer mit 1:0 in Führung. Oberndorf legte noch vor der Pause nach: In der 36. Minute traf T. Zeiler zum 2:0. Der FC Lune zeigte sich davon jedoch nicht geschockt und verkürzte kurz darauf durch T. Sebbert in der 40. Minute auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste den Vorsprung zunächst wieder aus: A. Meyer traf in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 für Oberndorf. Doch der FC Lune zeigte eine beeindruckende Moral und startete eine spektakuläre Aufholjagd. Zunächst verkürzte K. Nietfeld in der 61. Minute auf 2:3, ehe P. Meier in der 68. Minute den 3:3-Ausgleich erzielte. Den Schlusspunkt unter die Partie setzte schließlich L. Rathje in der 86. Minute, der mit einen verwandelten Foulelfmeter zum 4:3 den umjubelten Heimsieg für die Hausherren perfekt machte.

Die Hausherren legten einen Blitzstart hin. S. Wasnin brachte den TSV Wehdel mit 1:0 in Führung, ehe L. Severs auf 2:0 erhöhte. In der 22. Minute bot sich den Gastgebern per Foulelfmeter die Chance zum dritten Treffer, doch der Strafstoß blieb ungenutzt. Danach beruhigte sich das Geschehen auf dem Platz für längere Zeit, ehe Wehdel in der Schlussphase das Ergebnis noch einmal deutlich in die Höhe schraubte. J. Frey sorgte in der 81. Minute für das 3:0, und nur wenige Minuten später machte L. Severs mit seinem zweiten Treffer in der 87. Minute den 4:0-Endstand perfekt.

Die Gäste gingen in der 35. Minute durch C. Claaßen mit 0:1 in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand markierte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste den Vorsprung weiter aus: T. Budel traf in der 59. Minute zum 0:2, ehe Y. Koca in der 74. Minute das 0:3 nachlegte. BW Stubben steckte jedoch nicht auf und kam kurz vor Schluss durch J. Pena Valencia in der 89. Minute noch zum 1:3-Ehrentreffer. Am Ende blieb es beim verdienten Auswärtssieg für Altenwalde II.

Die Hausherren legten einen starken Start hin und gingen in der 12. Minute durch M. Ezder mit 1:0 in Führung. In der 35. Minute profitierten die Gastgeber von einem Eigentor zum 2:0, ehe T. Wendelken in der 39. Minute das 3:0 nachlegte. Mit diesem klaren Vorsprung für den Aufsteiger ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel verkürzte der TV Langen in der 52. Minute durch J. Rauch auf 3:1. Die SG WDB ließ jedoch nichts anbrennen und stellte den alten Abstand postwendend wieder her: B. Hartmann traf in der 55. Minute zum 4:1. Den Schlusspunkt unter die deutliche Partie setzte T. Wendelken mit seinem zweiten Treffer in der 68. Minute zum 5:1-Endstand.

Die Gäste gingen in der 24. Minute durch Julian Oelfke mit 1:0 in Führung, der per Kopf traf. Altenbruch kam nach dem Seitenwechsel zum Ausgleich: In der 61. Minute profitierten die Hausherren von einem Eigentor von Felix Bettien zum 1:1. Am Ende blieb es bei diesem Unentschieden.