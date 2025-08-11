1. Kreisklasse: Der 1. Spieltag

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 1. Spieltag der 1. Kreisklasse im Überblick:

Im Klinter Waldstadion trafen am Sonntag TuRa Hechthausen und der TSV Altenwalde II aufeinander. In der 53. Minute brachte Kostiantyn Shevchenko die Heimelf mit einem Abstaubertor nach einer Vorlage von Maximilian Graubaum in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Luca Oliver Schlichting per Freistoß auf 2:0. In der Nachspielzeit erzielte Niklas Jabs das 2:1 für Altenwalde, doch die Zeit reichte nicht für mehr.

Am Samstag fand auf dem Sportplatz Spieka das spannendes Derby zwischen dem SV Spieka und der SG Nordholz/VfB Oxstedt statt. In der 18. Minute brachte Dennis Kocken die Gäste in Führung. Doch nur eine Minute später glich Adam Finger für den SV Spieka aus und sorgte für Jubel bei den heimischen Fans. Nach der Halbzeitpause setzte Dean Brandes in der 60. Minute mit seinem Tor zum 1:2 den entscheidenden Akzent. Trotz weiterer Bemühungen der Hausherren blieb es beim knappen Sieg der Gäste, die den Derbysieg entsprechend bejubelten.

Im Kanalstadion zeigten die Gastgeber vom TSV Altenbruch eine eindrucksvolle Leistung gegen den SV Bornberg und gewannen mit 7:2. In der 7. Minute eröffnete Kilian Michels den Torreigen. Tim Friedrich erhöhte in der 13. Minute per Volleyschuss nach einem Freistoß von Rene Voll. Bornberg verkürzte in der 22. Minute, doch Altenbruch antwortete prompt: Michels traf in der 31. Minute nach einem Pass von Andre Filipe Ferreira Matos, bevor dieser selbst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 4:1 erhöhte. Ein Elfmeter von Michels in der 58. Minute und ein Tor von Malik Sgryska in der 70. Minute sorgten für klare Verhältnisse. Bornberg traf durch Marlon Wieczorek per Elfmeter zum 6:2, bevor Thorge Sven Kanje den Schlusspunkt setzte.

Im Derby zwischen dem TSV Wehden II und TV Langen behielt der Aufsteiger die Oberhand. Nach frühen Eckstoß in der 8. Minute erzielte David Joel Struß das 1:0. Nur elf Minuten später erhöhte Lennart Bruns auf 2:0, indem er einen Abpraller verwertete. Nach der Halbzeit sorgte Luca Voß in der 50. Minute für das 3:0. Daniel Butzke gelang in der 64. Minute der Anschlusstreffer für Langen, doch Loris Brennecke stellte in der 81. Minute den alten Abstand mit dem 4:1 wieder her.

In einem torreichen Duell trennten sich der Aufsteiger FC Basbeck-Osten und der TSV Wehdel mit 3:3. Wehdel startete stark: Jarno-Noèl Minnemann traf früh in der 5. Minute, gefolgt von Luca Severs, der in der 12. Minute auf 2:0 erhöhte. Basbeck-Osten kam durch Marlon Schildt (38.) zurück ins Spiel. Nach dem 1:3 durch Severs (48.) kämpfte sich Basbeck-Osten zurück, Lars Petrowski erzielte per Kopfball (75.) und Marc Dankers sicherte in der 83. Minute den Ausgleich.

Am Freitagabend trennten sich der FC Lune und die SG Stinstedt II mit einem 1:1-Unentschieden. Max Günther brachte die Gastgeber in der 46. Minute zwar in Führung, doch die Gäste antworteten in der 65. Minute durch Fynn Luka Wellbrock, der den Ausgleich erzielte.