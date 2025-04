1. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Land Wursten und Loxstedt siegen

Im Duell zwischen dem FC Land Wursten und dem TSV Sievern setzten sich die Gastgeber mit 2:1 durch. In der 8. Minute brachte Alex Guggenheimer die Gäste in Führung. Doch nur neun Minuten später glich Marten Töllner für Land Wursten aus. In der 84. Minute sicherte Patrik Knippenberg den Sieg für die Heimelf.

Im Sportpark Loxstedt dominierte der TV Loxstedt klar das Spiel gegen den MTV Bokel II und siegte mit 5:0. Melih Palamut eröffnete in der 17. Minute den Torreigen und nur vier Minuten später erhöhte er auf 2:0. Ousman Jallow traf in der 37. Minute 3:0 und sorte für eine komfortable Halbzeitführung der Loxstedter. Nach der Halbzeit ließ Palamut in der 53. Minute mit seinem dritten Treffer die Fans jubeln. Den Schlusspunkt setzte Simeon Burfeind in der 90. Minute.