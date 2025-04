1. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Klare Siege für Beverstedt/Wellen und NKH

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 19. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Spiel zwischen dem MTV Bokel und der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel am Bätjerplatz dominierten die Gäste klar und gewannen 5:0. Bereits in der ersten Minute traf Junior Jesus Barroso Gonzalez für die SG NKH. In der 31. Minute erhöhte Yanneck von Oesen auf 2:0 und nur eine Minute später legte er für Tjark Niklas Knippenberg auf, der zum 3:0 einnetzte. Knippenberg war in der 52. Minute erneut zur Stelle und verwandelte einen Pass von Lamin Chaib zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Yanneck von Oesen in der 83. Minute, als er nach einer Vorlage von Gonzalez zum 5:0 vollstreckte.

Vor 70 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Duell, welches der FC Geestland II mit 2:0 für sich entschied. Die ersten Minuten gehörten dem TSV Sievern II, der gleich zwei große Torchancen durch Alex Guggenheimer und Eike Wettwer hatte, jedoch nicht erfolgreich abschließen konnte. Geestland fand erst in der 8. Minute durch Nils-Owe Hartig ins Spiel, dessen Abschluss aus spitzem Winkel knapp das Tor verfehlte. Im weiteren Verlauf des Spiels hatte Sievern mehr Ballbesitz, doch die Wende kam in der zweiten Halbzeit. In der 46. Minute fiel das erste Tor für Geestland: Till Schriefer brachte die Hausherren in Führung. Kurz darauf, in der 61. Minute, erhöhte Lucas Gabriel Nol per Kopfball auf 2:0.