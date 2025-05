1. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der Spieltag im Überblick

Am Bätjerplatz trafen der MTV Bokel und der FC Lune bereits am Freitagabend aufeinander. In einem spannenden Duell fiel das erste Tor in der 86. Minute, als Maurice Dreyer die Führung für Lune erzielte. Kurz vor dem Abpfiff, in der 90. Minute, erhöhte Lucas Rathje auf 0:2.

Der TSV Nesse trat nicht zum Spiel an und schickte die Punkte per Verwaltungsentscheid nach Beverstedt.

Am Samstag empfing die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel die SG Stinstedt II auf ihrem Sportplatz. Die Partie begann mit einem furiosen Start, als Tjark Niklas Knippenberg in der 5. Minute die Chance zur Führung hatte, doch der Stinstedter Keeper verhinderte im Eins-gegen-Eins mit einer Parade und die Kugel landete an der Latte. Nur zwei Minuten später brachte Julian Oelfke Stinstedt in Führung (0:1). Neuenwalde ließ sich jedoch nicht entmutigen und glich in der 52. Minute durch Yanneck von Oesen aus, der einen Kopfball nach einer Ecke wuchtig ins Netz beförderte. Tjark Niklas Knippenberg drehte das Spiel in der 55. Minute seinem Treffer zum 2:1. Jascha Bachmann sorgte schließlich in der 71. Minute für den 3:1-Endstand, nachdem er einen Steckpass von Benedikt Blaschke verwertete.