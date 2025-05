1. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der 24. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 24. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Duell zwischen der SG Beverstedt/Wellen und dem FC Geestland setzten sich die Gastgeber mit 4:1 durch. Hauke Kortegast nutzte einen Patzer in der FC-Abwehr und schloss aus 16 Metern zum 1:0 ab. Nur wenige Minuten später erhöhte Mika Fynn Westphal auf 2:0, nachdem er einen Pass von Leon Corovic verwertete. Nach der Pause drückte Geestland, doch Leon Corovic machte in der 60. Minute das 3:0. Mathis Westphal sorgte in der 69. Minute für das 4:0, bevor Luca Ghabor in der 72. Minute den Ehrentreffer für Geestland erzielte.

Im Sportpark Loxstedt trafen am Sonntag der TV Loxstedt und die SG Neuenwalde/Krempel/Holßelaufeinander. In der 5. Minute brachte Simeon Burfeind Loxstedt in Führung. Melih Palamut erhöhte in der 36. Minute auf 2:0, nachdem er im Eins-gegen-eins erfolgreich war. Nach der Halbzeit fiel das 2:1 durch ein Eigentor von Jannik Martens in der 50. Minute. Tjark Niklas Knippenberg erzielte in der 70. Minute per Freistoß den Ausgleich. Am Ende trennten sich beide Teams mit 2:2. Die neuenwalder haben somit beste Chancen auf die Vizemeisterschaft.

Im Spiel zwischen der SG Stinstedt II und dem FC Land Wursten dominierte der Gast und gewann 4:1. Marius Martin Falk traf in der 12. Minute per Kopfball und Calvin Lange, der in der 17. Minute das 0:2 erzielte, baute die Führung aus. Luca Sperling verwandelte einen Elfmeter zum 0:3 (30.). René Rahden gelang kurz vor der Pause der Anschlusstreffer (40.). Patrik Knippenberg erhöhte in der 54. Minute auf 1:4. Christoph Lührs traf in der 69. Minute die Latte. Hochverdient siegten die Gäste, die im Anschluss für die starke Saison geehrt wurden und als Meister wieder in die Kreisliga aufsteigen.