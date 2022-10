1. Kreisklasse Cuxhaven St. II: Stubben besiegt Verfolger Spektakel in Wellen +++ Loxstedt siegt im Kellerduell +++ Stinstedt II weiter heimstark

Der 10. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven Staffel in der kompakten Übersicht:

Zuhause hat die SG Stinstedt II noch kein Spiel verloren. Das bleibt auch vorerst so. Gegen den zuletzt starken TV Langen gewann die SG mit 4:2 Christian Spill drehte das Spiel mit seinen zwei Toren nachdem die Gäste schon in der 5. Spielminute zum 0:1 trafen. Nikolaj Rohe traf dann in der Nachspielzeit zum endgültigen 4:2-Sieg. Beim TSV Düring soll nun auch der erste Auswärtssieg der Saison folgen.