1. Kreisklasse Cuxhaven im Überblick Wehden II punktet gegen Spieka +++ Altenwaldes Aufholjagd kommt zu spät von FuPa Lüneburg · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Der Spieltag im Überblick:

Im Waldstadion Wehden trafen der TSV Wehden II und der SV Spieka in einem aufeinander. Nach einem holprigen Beginn, der von mehreren Verletzungsunterbrechungen geprägt war, hatten beide Teams Torchancen, doch das Spiel blieb zunächst torlos. In der 63. Minute war es dann Weihe, der nach einem Freistoß zur Stelle war und zum 0:1 für Spieka abstaubte. Wehden gab sich jedoch nicht auf und erzielte in der 83. Minute durch Lennart Bruns den Ausgleich, nachdem Tobias Will die Vorarbeit lieferte. Das Spiel endete 1:1 und Wehden zeigte eine starke Leistung gegen den Tabellenführer.

In der 12. Minute erzielte Marlon Pannhorst das 0:1 für die Gäste, nachdem er einen Pass von Yannik Küchler verwertete. Geestland antwortete in der 21. Minute durch Sebastian Hoppe, der nach einer Ecke von Daniel von Gunten per Kopf zum 1:1 ausglich. Till Peters brachte Geestland in der 51. Minute mit 2:1 in Führung, doch Alexander Görtz glich in der 53. Minute per Kopfball aus. Dennis-Nikolai Rink erzielte in der 74. Minute mit einem Sonntagsschuss das 2:3, bevor Lennis Morten Ketelsen in der Schlussminute den 2:4-Endstand markierte.

Im torreichen Duell zwischen der SG Stinstedt II und dem TSV Altenwalde II, setzten sich die Gastgeber mit 4:3 durch. Hennes Tienken traf in der 18. Minute mit einem kurzen Distanzschuss nach einer Ecke von Sebastian Winckler. Julian Oelfke erhöhte in der 26. Minute mit einem flachen Schuss aus spitzem Winkel. Linus Lütkemeier machte es in der 40. Minute per Kopf nach einem geblockten Schuss von Winckler zum 3:0. Tienken schob kurz vor der Halbzeit zum 4:0 ein. Maurice Mehaux brachte Altenwalde mit einem Doppelschlag (45.+1, 60.) zurück ins Spiel. In der 76. Minute verkürzte er auf 4:3.

Im Klinter Waldstadion besiegte Pokalfinalist TuRa Hechthausen den FC Basbeck-Osten mit 4:1. Kostiantyn Shevchenko traf in der 11. Minute zum 1:0, gefolgt von Philipp Trautmann, der in der 16. Minute auf 2:0 erhöhte. Marc Dankers verkürzte für Basbeck-Osten in der 33. Minute. Doch Hechthausen dominierte weiter: Trautmann traf erneut in der 65. Minute, bevor Lennart Struck in der Nachspielzeit den Endstand herstellte.