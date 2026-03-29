1. Kreisklasse Cuxhaven im Überblick Spannung nur noch im Kampf um den Relegationsplatz: Spieka und Nordholz siegen knapp +++ Lune auswärts erfolgreich von FuPa Lüneburg · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Annika Krönke

Der Spieltag im Überblick:

In der ersten Halbzeit übernahm der FC Lune das Kommando: Nils Schäfer erzielte in der 33. Minute das 0:1 nach einer Vorlage von Jannis Deutsch. Kurz vor der Pause erhöhte Deutsch selbst auf 0:2 (41.), assistiert von Per Meier. In der Schlussphase kam der TV Langen durch Timon Schmid (83.) auf 1:2 heran, doch Lucas Rathje verwandelte in der 89. Minute einen Elfmeter zum 1:3 für Lune.

In der 30. Minute brachte Karsten Weihe die Gastgeber in Führung. Altenbruch drängte zeitweise auf den Ausgleich, aber ein weiterer Treffer fiel nicht. Spieka baut den Vorsprung auf Altenbruch somit auf zwölf Punkte aus.

Wehden ging früh in Führung: In der 10. Minute schob Joshua-Nino Nußbaum nach einer Vorlage von Lennart Bruns den Ball in die Ecke – 0:1. Hechthausen zeigte jedoch eine starke Reaktion und glich in der 26. Minute durch Joost Struck aus. Maximilian Graubaum brachte die Gastgeber in der 35. Minute auf 2:1. Kolja Ehbrecht erhöhte kurz vor der Pause auf 3:1. Nach der Halbzeit erzielte David Joel Struß für Wehden ein Traumtor aus 30 Metern (52.), doch Hechthausen stellte den alten Abstand in der 68. Minute wieder her. Am Ende gewann Hechthausen mit 4:2.

In der 3-Tannen-Arena dominierte der TSV Altenwalde II das Spiel gegen den FC Basbeck-Osten. Niklas Jabs eröffnete in der 12. Minute das Torfestival, gefolgt von Elias Kausch, der nur vier Minuten später auf 2:0 erhöhte. Jabs schnürte seinen Doppelpack in der 24. Minute. Marc Dankers verkürzte für Basbeck-Osten in der 41. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit verwandelte Tobias Budel einen Elfmeter zum 4:1-Endstand.