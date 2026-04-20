Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
1. Kreisklasse Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick
Schlusslichter treten nicht an +++ Nordholz, Altenbruch und Hechthausen feiern Siege
Die Heimelf gewann das Spiel klar mit 3:0. Marlon Pannhorst traf in der 10. Minute zum 1:0. Nach der Pause erhöhte Lennis Morten Ketelsen auf 2:0, bevor Maxhinrich Wesjohann per Elfmeter in der 79. Minute den Endstand herstellte. Der FC Lune muss am Mittwoch im Halbfinale des Allianz-NMS-Blank-Cup beim FC Hagen/Uthlede III antreten.
Die Heimelf dominierte das Spiel und ging in der 20. Minute durch Ben Schumacher in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Rodrigo Hilario Silva auf 2:0, bevor Nick Arndt in der 55. Minute den dritten Treffer erzielte. Kilian Michels machte das 4:0, bevor Lennart Bruns per Elfmeter für Wehden verkürzte. Tim Friedrich sorgte schließlich in der 89. Minute für den 5:1-Endstand.
Die Gäste gingen in der 35. Minute durch Hennes Tienken mit 1:0 in Führung. Doch nach der Halbzeit drehten die Hechthausener auf: Joost Struck glich in der 51. Minute aus, vorbereitet von Jonas Podendorf. Nur zehn Minuten später brachte Kostiantyn Shevchenko sein Team mit einem Treffer auf 2:1, assistiert von Matteo Wiering. In der 79. Minute wurde es turbulent: Felix Bettien und Julian Oelfke sahen beide die Rote Karte.