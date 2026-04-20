1. Kreisklasse Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick Schlusslichter treten nicht an +++ Nordholz, Altenbruch und Hechthausen feiern Siege von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Der Spieltag im Überblick:

Die Heimelf gewann das Spiel klar mit 3:0. Marlon Pannhorst traf in der 10. Minute zum 1:0. Nach der Pause erhöhte Lennis Morten Ketelsen auf 2:0, bevor Maxhinrich Wesjohann per Elfmeter in der 79. Minute den Endstand herstellte. Der FC Lune muss am Mittwoch im Halbfinale des Allianz-NMS-Blank-Cup beim FC Hagen/Uthlede III antreten.

Die Heimelf dominierte das Spiel und ging in der 20. Minute durch Ben Schumacher in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Rodrigo Hilario Silva auf 2:0, bevor Nick Arndt in der 55. Minute den dritten Treffer erzielte. Kilian Michels machte das 4:0, bevor Lennart Bruns per Elfmeter für Wehden verkürzte. Tim Friedrich sorgte schließlich in der 89. Minute für den 5:1-Endstand.

Der FC Basbeck-Osten trat nicht an.

Die Gäste gingen in der 35. Minute durch Hennes Tienken mit 1:0 in Führung. Doch nach der Halbzeit drehten die Hechthausener auf: Joost Struck glich in der 51. Minute aus, vorbereitet von Jonas Podendorf. Nur zehn Minuten später brachte Kostiantyn Shevchenko sein Team mit einem Treffer auf 2:1, assistiert von Matteo Wiering. In der 79. Minute wurde es turbulent: Felix Bettien und Julian Oelfke sahen beide die Rote Karte.