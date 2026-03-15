1. Kreisklasse Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick Beverstedt/Wellen tritt nicht zum Derby an +++ Spieka-Express rollt weiter +++ Geestland II siegt in Wehdel von FuPa Lüneburg · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa Lüneburg

Der Spieltag im Überblick:

Die SG Beverstedt/Wellen hat keine spielfähige Mannschaft zusammenbekommen und gibt die Punkte an den FC Lune ab.

Im Klinter Waldstadion traf TuRa Hechthausen auf den SV Spieka und es wurde am Ende ein einseitiges Duell. Die ersten Minuten verliefen ereignisarm, bis Jan-Niklas Kersten in der 44. Minute einen Freistoß direkt zur 0:1-Führung verwandelte. Nach der Pause erhöhte Florian Alexander in der 52. Minute auf 0:2. Ein unglückliches Eigentor von Thies Weritz in der 70. Minute bescherte Spieka das 0:3. Alexander und Kersten trugen sich in der 80. und 82. Minute erneut in die Torschützenliste ein, bevor Timon Siebke in der 88. Minute den Endstand von 0:6 herstellte.

In der spannenden Partie zwischen dem TSV Altenwalde II und TSV Altenbruch fiel das erste Tor in der 45. Minute. Rahim Schröder erzielte mit einem Abstaubertor die 1:0-Führung für die Gastgeber. Doch die Gäste gaben nicht auf: Nick Arndt glich in der 61. Minute aus, nachdem Andre Filipe Ferreira Matos die Vorlage gab. In der letzten Minute sicherte Malik Sgryska mit einem Freistoßtor den 2:1-Sieg für Altenbruch.

Bereits am Samstag trafen SG Nordholz/Oxstedt und der TSV Wehden II in der 1. Kreisklasse Cuxhaven. In einem spannenden Duell sicherte sich die Heimelf mit einem Treffer von Paul Sönnichsen in der 64. Minute den 1:0-Sieg.

Der TV Langen und die SG Stinstedt II trennten sich mit 2:2. Linus Lütkemeier brachte die Gäste früh in der 3. Minute in Führung. Doch Marvin Müller drehte das Spiel mit zwei Toren (14., 33.) für Langen. Fynn Luka Wellbrock sicherte den Punkt für Stinstedt in der 66. Minute.