1. Kreisklasse Cuxhaven: Der 8. Spieltag im Überblick Beverstedt siegt beim Aufsteiger +++ Nordholz kassiert Heimpleite +++ Lune dreht Rückstand und schiesst vier Tore +++ Langen siegt 9:1 beim Tabellenletzten Verlinkte Inhalte 1. Kreisklasse Cux SG Nordholz TV Langen TSV Wehdel Altenbruch + 10 weitere

Der 8. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven im Überblick:

Im Duell zwischen dem FC Geestland II und TuRa Hechthausen setzte sich der Gast mit 4:0 durch. Nico Naroska traf in der 35. Minute per Kopfball, nachdem Philipp Trautmann ihn ideal bedient hatte. Trautmann selbst erhöhte in der 59. Minute auf 2:0. In der 78. Minute traf Lennart Struck zum 3:0, bevor Kostiantyn Shevchenko in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte.

Im Waldstadion Wehden kam es am Sonntag zum Spiel zwischen dem TSV Wehden II und der SG Beverstedt/Wellen. Die Gäste aus Beverstedt zeigten von Beginn an ihre Stärke. In der 9. Minute brachte Mathis Westphal sein Team in Front. Leon Corovic erhöhte in der 42. Minute auf 0:2, nachdem er von Westphal bedient wurde. Dem Aufsteiger gelang in der 85. Minute durch Joshua-Nino Nußbaum der Anschlusstreffer. Doch in der Nachspielzeit stellte Westphal mit seinem zweiten Tor den 1:3-Endstand her und sicherte der SG Beverstedt den Auswärtssieg.

In einer torreichen Partie besiegte der TSV Wehdel die SG Nordholz/ Oxstedt mit 4:3. Marlon Pannhorst brachte die Gastgeber zunächst in Führung und nach dem Wehdeler Ausgleich traf er erneut zum 2:1. Doch ein Elfmeter von Steven Wasnin vor der Pause stellte den 2:2-Ausgleich her. Jarno-Noèl Minnemann und Philip Henkel schossen Wehdel in der zweiten Halbzeit auf 4:2. Pannhorst erzielte in der Nachspielzeit sein drittes Tor, doch das reichte nicht für mehr und die SG muss Spieka zunächst ziehen lassen.

In einem packenden Spiel setzte sich der FC Lune mit 4:2 gegen den TSV Altenwalde II durch. Nach einem 0:2-Rückstand durch Niklas Jabs (30.) und Tobias Budel (57.) drehte Lune auf: Lucas Rathje verwandelte einen Elfmeter (63.). Mark Brinschwitz (73.) und Marcel Stelljes (85.) drehten die Partie und Youngster Tom Sebbert (90.) erzielte den Endstand für die Opalka-Elf.

Im Duell zwischen dem SV Spieka und der SG Stinstedt II war der Gastgeber über weite Strecken dominant. Florian Alexander eröffnete in der 23. Minute das Torfestival. .Jan-Niklas Kersten erhöhte nur sechs Minuten später auf 2:0. Stinstedt verkürzte durch Julian Oelfke auf 2:1. Doch Spieka ließ nicht nach: Alexander schnürte seinen Doppelpack in der 75. Minute, gefolgt von Adam Finger und erneut Alexander, der in der 84. Minute den 5:1-Endstand erzielte.

Im Kanalstadion trafen der TSV Altenbruch und der FC Basbeck-Osten in einem torreichen Duell aufeinander. Thorge Sven Kanje eröffnete in der 29. Minute das Scoring für die Gastgeber. Kurz vor der Pause verwandelte Marlon Schwarz einen Elfmeter zum 2:0. Doch Benjamin Staib ließ die Gäste mit seinem Treffer in der 45. Minute hoffen. Nach der Halbzeit erhöhte Alexander Kuhl per Elfmeter auf 3:1, gefolgt von Malik Sgryska, der in der 65. Minute das 4:1 erzielte. Nicolai Fink sorgte in der 88. Minute für das 5:1, bevor Marc Dankers in der Nachspielzeit zwei Tore für Basbeck-Osten erzielte. Das Endergebnis lautete 5:3.