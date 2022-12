1. HSB-Raumgestaltung Wintercup des FC Germania 08 Wächtersbach

1. HSB-Raumgestaltung Wintercup des FC Germania 08 Wächtersbach



Liebe Sportfreunde,



herzlichen Dank für Eure Zusage zum 1. HSB-Raumgestaltung Wintercup des FC Germania 08 Wächtersbach.



Das Turnier beginnt am Donnerstag, 02.02.2023 und endet am Samstag, 04.02.2023. Gespielt wird unter den DFB- und HFV-Regularien für Freundschaftsspiele auf dem Kunstrasenplatz in Wächtersbach. Die Spielzeit beträgt jeweils 1x 45 min und wird bei Remis in den Platzierungsspielen durch Elfmeterschießen entschieden.

Die Mannschaft, die im Turnierplan vorne steht, muss bei gleichen Farben der Trikots diese wechseln oder Laibchen anziehen. Eine vorherige Absprache unter den jeweiligen Mannschaften wäre da natürlich von Vorteil.

Das Startgeld beträgt 50,00 € pro Mannschaft und ist vor dem ersten Spiel bei der Turnierleitung zu entrichten.