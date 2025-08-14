1. Herren: Erste Hauptrunde im Berliner Landespokal steht an

Am Wochenende wird die erste Hauptrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren ausgespielt.
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login