1. Herren der Spvg. Gaste-Hasbergen bekommen neuen Trainer

Mit der Verpflichtung reagiert der Verein auf den Wunsch nach einer sportlichen Neuausrichtung. Im Vorfeld hatte die Vereinsführung ein klares Anforderungsprofil definiert – Solbach erfülle dieses in besonderem Maße. Breite Erfahrung als Spieler und Trainer Nach Einschätzung von Fußballobmann Jan Oelgeschläger bringt der künftige Coach vielfältige Erfahrungen mit, die für die Entwicklung der Mannschaft wertvoll sein sollen. Solbach war über Jahre hinweg als Spieler im höherklassigen Amateurfußball aktiv und sammelte zuletzt als Trainer im leistungsorientierten Jugendbereich wichtige Impulse.

Auch im Herrenbereich verfügt er über Trainerstationen, in denen er Mannschaften in vergleichbaren Situationen betreute. Gerade diese Parallelen seien ein entscheidender Faktor gewesen, so der Verein – insbesondere mit Blick auf das Ziel, sportlich wieder näher an die oberen Tabellenregionen heranzurücken. Vertrautes Umfeld erleichtert Einstieg Für Solbach ist die neue Aufgabe kein völliges Neuland. Bereits in der Vergangenheit stand er in Verbindung mit der Spvg. Gaste-Hasbergen und lief zeitweise für die zweite Mannschaft auf. Zudem kennt er zentrale Akteure im Umfeld des Teams seit vielen Jahren.