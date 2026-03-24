1. Herren der Spvg. Gaste-Hasbergen bekommen neuen Trainer

Mit der Verpflichtung reagiert der Verein auf den Wunsch nach einer sportlichen Neuausrichtung. Im Vorfeld hatte die Vereinsführung ein klares Anforderungsprofil definiert – Solbach erfülle dieses in besonderem Maße.
Breite Erfahrung als Spieler und Trainer
Nach Einschätzung von Fußballobmann Jan Oelgeschläger bringt der künftige Coach vielfältige Erfahrungen mit, die für die Entwicklung der Mannschaft wertvoll sein sollen. Solbach war über Jahre hinweg als Spieler im höherklassigen Amateurfußball aktiv und sammelte zuletzt als Trainer im leistungsorientierten Jugendbereich wichtige Impulse.
Auch im Herrenbereich verfügt er über Trainerstationen, in denen er Mannschaften in vergleichbaren Situationen betreute. Gerade diese Parallelen seien ein entscheidender Faktor gewesen, so der Verein – insbesondere mit Blick auf das Ziel, sportlich wieder näher an die oberen Tabellenregionen heranzurücken.
Vertrautes Umfeld erleichtert Einstieg
Für Solbach ist die neue Aufgabe kein völliges Neuland. Bereits in der Vergangenheit stand er in Verbindung mit der Spvg. Gaste-Hasbergen und lief zeitweise für die zweite Mannschaft auf. Zudem kennt er zentrale Akteure im Umfeld des Teams seit vielen Jahren.
Kontinuität wird es auch im Trainerteam geben: Jan Oelgeschläger bleibt als spielender Co-Trainer an Bord, ebenso Torwarttrainer Uwe „Molly“ Westermann. Beide waren in die Gespräche eingebunden und sollen den Übergang aktiv begleiten.
Fokus liegt auf Kaderplanung
Solbach selbst beschreibt die Gespräche mit der Vereinsführung als von Beginn an vertrauensvoll. Schnell sei für ihn klar gewesen, dass er die Aufgabe übernehmen möchte. Der Blick richtet sich bereits nach vorne: Gemeinsam mit den Verantwortlichen hat er die Planungen für die kommende Saison aufgenommen.
Zentrale Aufgabe wird es sein, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen, der die angestrebten sportlichen Ziele realisieren kann. Die personelle Ausrichtung gilt damit als erster wichtiger Schritt für die kommende Spielzeit.
Optimismus für die kommende Saison
Mit der Verpflichtung von Daniel Solbach verbindet die Spvg. Gaste-Hasbergen die Hoffnung auf neue Dynamik im Herrenbereich. Gleichzeitig wünscht der Verein seinem künftigen Trainer bei dessen aktueller Station bis zum Sommer weiterhin sportlichen Erfolg.