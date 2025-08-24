1. Heimspiel

Die Partie begann relativ fahrig und hatte zu Beginn wenig Spektakel zu bieten. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Hausherren besser und übernahmen immer mehr das Zepter. Trotz Überlegenheit passierte bis zur Halbzeitpause nichts und es ging mit einem ernüchternden 0:0 in die Kabinen.

Die Eintracht drückte direkt nach wiederanpfiff und wurden in der 55. Spielminute belohnt. Der Angriff über rechts wurde dann letztendlich von Martin Bosch nach Vorarbeit von unserem Flo „Sven“ Buser verwertet. Die Heimelf erarbeitete sich immer mehr Chancen um auf 2:0 oder sogar 3:0 zu erhöhen, doch dies blieb vorerst aus. Die Gäste aus Wasseralfingen hatten dann zwischendurch auch einen Hochkaräter, den Reiber jedoch abwehren konnte. Chance um Chance und die Eintracht konnte nicht ummünzen. Dann kurz vor Ende der Partie war es Mane „MD7“ Dittmer der Ali Bilal bediente und somit das 2:0 und auch den Endstand klarmachte.