1. Göppinger SV zu Gast im Waldstadion

Am Dienstag, den 01. April empfängt der FC 08 Homburg am 27. Spieltag der Regionalliga Südwest den 1. Göppinger SV. Anstoß im Waldstadion ist um 19 Uhr.

Die Ausgangslage

Auf zuletzt zwei Siege in der Liga gegen den FC Giessen (3:2) und im Viertelfinale des Sparkassen-Pokals Saar gegen den FSV Jägersburg (2:0) vergangene Woche folgte am Samstag ein 1:1-Remis beim FC-Astoria Walldorf. Nachdem die Homburger nach mehreren hochkarätigen Chancen sowie einem vergebenen Elfmeter in der ersten Halbzeit die Führung verpassten, geriet man nach 74 Minuten durch einen Elfmeter der Gegner in Rückstand. Joker Daniel Kalajdzic sorgte in der Nachspielzeit mit seinem Last-Minute-Ausgleichstreffer noch für einen Punkt in Walldorf. In der Tabelle der Regionalliga Südwest steht unser FCH mit einer Ausbeute von nun 36 Punkten weiterhin auf dem 9. Platz.

Der Gegner

Der 1. Göppinger SV steht in der Tabelle der Regionalliga Südwest aktuell mit einer Ausbeute von 30 Punkten auf dem 12. Platz. Die bisherige Saisonbilanz der Mannschaft von Cheftrainer Gianni Coveli, der bereits seit 2014 den GSV trainiert und ihn seitdem von der Verbandsliga bis in die Regionalliga führte, besagt 8 Siege, 6 Unentschieden und 12 Niederlagen. In der ersten Saisonhälfte stand der Aufsteiger die meiste Zeit noch in der Abstiegszone. Dann fing man sich jedoch und konnte unter anderem Siege gegen den FSV Frankfurt und den SC Freiburg II feiern. Seit dem 12. Spieltag waren die Göppinger nie schlechter als Tabellenrang 14 platziert. Im neuen Jahr holte der GSV bisher 3 Siege gegen Trier (3:0), Mainz (3:1) und Kassel (2:0) sowie ein Unentschieden gegen Fulda (0:0). Erst 2 Niederlagen musste man in diesem Jahr hinnehmen – ein 0:3 bei den Stuttgarter Kickers sowie am vergangenen Wochenende ein 2:3 gegen Eintracht Frankfurt II. Im Winter kehrte Kevin Dicklhuber von den Stuttgarter Kickers nach Göppingen zurück und steuerte seither in 6 Spielen 2 Tore bei.

Das sagt der Trainer Das sagt der Trainer

„Mit Göppingen wartet ein sehr guter und interessanter Aufsteiger auf uns, der immer hart und an der Grenze arbeitet. Sie haben eine Mannschaft, die zusammenhält und gut zusammenarbeitet. Wir wissen, dass es eine harte Nuss wird, aber wir möchten zu Hause natürlich auch unser drittes Heimspiel in diesem Jahr gewinnen“, so Cheftrainer Roland Seitz.

Die Bilanz

Das erste Aufeinandertreffen überhaupt zwischen unserem FCH und dem 1. Göppinger SV in der Hinrunde der laufenden Saison entschieden die Homburger für sich. Am 10. Spieltag setzte man sich in Göppingen in einem turbulenten Spiel, bei dem zahlreiche Karten verteilt wurden, mit 0:1 durch. Ab der 38. Minute waren die Grün-Weißen nach einer Roten Karte gegen die Gastgeber in Überzahl. Aber auch bei den Gästen standen bis Abpfiff nicht mehr alle 11 Spieler auf dem Platz, nachdem Mart Ristl und Jermain Nischalke in der Schlussphase beide die Gelb-Rote Karte sahen. In der 86. Minute erzielte David Hummel schließlich per verwandeltem Foulelfmeter das Siegtor. Die Partie in Göppingen Ende September ist gleichzeitig der letzte Liga-Auswärtssieg unseres FCH in dieser Saison.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Michael Heilig, Amar Suljić, Ian Werner und Jacob Collmann müssen die Homburger auch morgen Abend weiterhin auf die verletzten Tom Kretzschmar und Max Dombrowka verzichten. Zwar steigen einige zuletzt Erkrankte heute wieder ins Training ein, ob es schon für einen Einsatz morgen reicht, ist jedoch fraglich.

Anstoß der Parti gegen den 1. Göppinger SV ist um 19 Uhr im Homburger Waldstadion. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Maximilian Prölss